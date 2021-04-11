В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей и рассказали, что делать при укусе
Клещи начинают просыпаться, когда среднесуточная температура достигает плюс 7 градусов. Отчасти это совпадает с окончательным таянием снега в лесу.
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В московском и других российских регионах начался сезон активности клещей. В этой связи специалисты призывают людей к соблюдению всех мер предосторожности, связанных с риском быть укушенными паукообразными.
"Клещи начинают просыпаться, когда среднесуточная температура достигает плюс 7 градусов, отчасти это совпадает с окончательным таянием снега в лесу", — сказал завлабораторией природно-очаговых инфекций ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Платонов в эфире "Говорит Москва".
Он также объяснил, что делать в случае укуса клеща. По словам специалиста, членистоногое нужно снять как можно быстрее, и, если в ближайшие 2–3 часа медпомощи не предвидится, лучше сделать это самому.
"Чем дольше клещ сидит на теле, тем больше вероятность, что инфекция перейдёт в организм человека", — пояснил Платонов.
Ранее собщалось, что выявленный в Китае новый вирус SFTS могут переносить клещи, которые обитают в России на Дальнем Востоке.
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