В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей и рассказали, что делать при укусе

В московском и других российских регионах начался сезон активности клещей. В этой связи специалисты призывают людей к соблюдению всех мер предосторожности, связанных с риском быть укушенными паукообразными.

"Клещи начинают просыпаться, когда среднесуточная температура достигает плюс 7 градусов, отчасти это совпадает с окончательным таянием снега в лесу", — сказал завлабораторией природно-очаговых инфекций ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Платонов в эфире "Говорит Москва".

Он также объяснил, что делать в случае укуса клеща. По словам специалиста, членистоногое нужно снять как можно быстрее, и, если в ближайшие 2–3 часа медпомощи не предвидится, лучше сделать это самому.

"Чем дольше клещ сидит на теле, тем больше вероятность, что инфекция перейдёт в организм человека", — пояснил Платонов.

Ранее собщалось, что выявленный в Китае новый вирус SFTS могут переносить клещи, которые обитают в России на Дальнем Востоке.

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