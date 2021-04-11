В Петербурге минивэн на полной скорости снёс девушку на пешеходном переходе — видео
Пострадавшая госпитализирована. Рядом с девушкой во время ДТП стоял курьер, ему чудом удалось увернуться от летящего авто.
В Петербурге минивэн на полной скорости протаранил девушку на пешеходном переходе. Видео © LIFE
В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло страшное ДТП — минивэн на полной скорости протаранил девушку. В распоряжении Лайфа оказалось видео происшествия.
Инцидент произошёл на Кантемировской улице около семи часов вечера. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Рядом с девушкой стоял курьер, и ему чудом удалось увернуться от летящего авто.
"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии
Ранее на Рублёвке "мерседес" сбил шестилетнего ребёнка на пешеходном переходе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль прокуратура.
Лента новостей
"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии
сегодня в 17:41
Основательницу Black Lives Matter раскритиковали после покупки роскошной виллы за 1,4 млн долларов в "белом" районе
сегодня в 17:30
Почти половина жителей Чехии готова привиться от коронавируса "Спутником V"
сегодня в 17:16
Выбор редакции
В петербургской школе подросток обстрелял одноклассников из пневматического пистолета
"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии
Открывший стрельбу в отеле на Гавайях военный моряк покончил с собой
На Украине заявили, что получили от Запада "мощный сигнал солидарности"
"Закидали в машину, повезли в крематорий": В Москве почтили память узников нацистских концлагерей — видео
Комментариев: 0