В Петербурге минивэн на полной скорости снёс девушку на пешеходном переходе — видео

В Петербурге минивэн на полной скорости протаранил девушку на пешеходном переходе. Видео © LIFE

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло страшное ДТП — минивэн на полной скорости протаранил девушку. В распоряжении Лайфа оказалось видео происшествия.

Инцидент произошёл на Кантемировской улице около семи часов вечера. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Рядом с девушкой стоял курьер, и ему чудом удалось увернуться от летящего авто.