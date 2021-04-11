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В Петербурге минивэн на полной скорости снёс девушку на пешеходном переходе — видео

Пострадавшая госпитализирована. Рядом с девушкой во время ДТП стоял курьер, ему чудом удалось увернуться от летящего авто.

11 апреля 2021, 17:48

В Петербурге минивэн на полной скорости протаранил девушку на пешеходном переходе. Видео © LIFE

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло страшное ДТП — минивэн на полной скорости протаранил девушку. В распоряжении Лайфа оказалось видео происшествия.

Инцидент произошёл на Кантемировской улице около семи часов вечера. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Рядом с девушкой стоял курьер, и ему чудом удалось увернуться от летящего авто.

"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Ранее на Рублёвке "мерседес" сбил шестилетнего ребёнка на пешеходном переходе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль прокуратура.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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