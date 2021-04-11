"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии
Машина оказалась настолько покорёжена, что доставать людей из салона пришлось спасателям. Водитель же рассказал, что перегонял автомобиль по просьбе своего знакомого из Сибая в Уфу и взял с собой попутчиков.
Фото © LIFE
Жуткая авария произошла в Белорецком районе Республики Башкортостан. Там на 209-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк вылетел в кювет и опрокинулся частный микроавтобус Toyota Hiace. Внутри находилось семь человек, включая водителя. В распоряжении Лайфа оказались фото с места ДТП.
От удара машина оказалась настолько покорёжена, что спасателям пришлось доставать людей из салона. По данным пресс-службы республиканского Госкомитета РБ по ЧС, одна из пассажирок микроавтобуса от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, остальные шестеро доставлены в больницу.
"После Белорецка заднее колесо лопнуло навылет, машину закрутило и выкинуло на обочину, в кювет", — приводит ГТРК "Башкортостан" слова очевидца.
Водитель рассказал, что перегонял автомобиль по просьбе своего знакомого из Сибая в Уфу и взял с собой попутчиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал, что утром 10 апреля туристический автобус с 32 россиянами, следовавший по маршруту Конья – Аксарай в Турции, попал в аварию. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на обледеневшей дороге. Позднее турецкие СМИ сообщили, что в ДТП с автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина. Также стало известно, что трое россиян получили ушибы и переломы разной степени тяжести и были госпитализированы. Власти Хакасии, где жила женщина, окажут помощь её родственникам.
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