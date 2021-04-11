"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Жуткая авария произошла в Белорецком районе Республики Башкортостан. Там на 209-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк вылетел в кювет и опрокинулся частный микроавтобус Toyota Hiace. Внутри находилось семь человек, включая водителя. В распоряжении Лайфа оказались фото с места ДТП.







От удара машина оказалась настолько покорёжена, что спасателям пришлось доставать людей из салона. По данным пресс-службы республиканского Госкомитета РБ по ЧС, одна из пассажирок микроавтобуса от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, остальные шестеро доставлены в больницу.

"После Белорецка заднее колесо лопнуло навылет, машину закрутило и выкинуло на обочину, в кювет", — приводит ГТРК "Башкортостан" слова очевидца.

Водитель рассказал, что перегонял автомобиль по просьбе своего знакомого из Сибая в Уфу и взял с собой попутчиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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