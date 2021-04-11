Основательницу Black Lives Matter раскритиковали после покупки роскошной виллы за 1,4 млн долларов в "белом" районе

Под шквалом критики и обвинений в мошенничестве оказалась соосновательница движения Black Lives Matter (BLM) Патрисса Каллорс после покупки роскошного особняка в элитном районе Топанга в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Sun.

Женщина приобрела дом стоимостью 1,4 миллиона долларов (свыше 108 миллионов рублей) в шикарном калифорнийском районе, где 88 процентов составляют белые жители. При этом официально особняк продали организации, которой Каллорс управляет.

Особняк расположен на площади 223 квадратных метра, в нём три спальни и две ванные комнаты. Также там находится домик для гостей со спальней, ванной комнатой, гостиной и небольшой кухней.

Пользователи "Твиттера" негативно отнеслись к новости о покупке Каллорс особняка, назвав её мошенницей. Также в Сети появился хештег #RaceHuckster (Расовый торговец). Кроме того, женщине припомнили её левые взгляды и назвали движение BLM рэкетом.

Патрисия Каллорс основала движение Black Lives Matters в 2013 году вместе с двумя другими афроамериканскими активистами — Алисией Гарза и Опал Томети. Это произошло после того, как суд оправдал Джорджа Циммермана, убившего в феврале 2012 года темнокожего подростка Трейвона Мартина. Летом 2020 года, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

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