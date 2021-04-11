Почти половина жителей Чехии готова привиться от коронавируса "Спутником V"

В Чехии около 47% участников опроса агентства STEM/MARK об отношении к вакцинированию посчитали, что лучше привиться "Спутником V", чем ожидать европейские вакцины. Об этом сообщило издание iDNES.

"Поддержка российской вакцины "Спутник" в Чехии удивительно высокая. Если будет сделано исключение на применение не зарегистрированного пока в стране "Спутника V", то 46,6% респондентов готовы сделать им прививку вместо того, чтобы неопределённо долгое время ждать, пока придёт их черёд привиться одной из европейских вакцин", — отметили в издании.

В основном за вакцинацию российской разработкой высказывались мужчины в возрасте от 60 до 75 лет. Однако 53,4% людей не стали бы прививаться "Спутником", даже если чешские власти разрешат его использование. Причиной отказа большинство из них назвали недоверие по отношению к эффективности вакцины.

В свою очередь президент Чехии Милош Земан в беседе с сетевым телеканалом газеты Blesk отметил, что доверяет российской разработке. Он выразил готовность привиться препаратом в будущем, если это будет необходимо с медицинской точки зрения.

"Господи, боже мой, почему бы нет!" — сказал Земан.

По мнению политика, "Спутник V" по качеству сравним только с препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Ранее он привился именно этой вакциной.

Напомним, что в конце марта на юго-востоке Чехии был обнаружен новый штамм коронавируса. По предварительным данным, он не более опасен, чем британский или южноафриканский варианты.

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