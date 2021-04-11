Российским автомобилистам напомнили о новых штрафах, которые появятся уже летом

С 1 июня в силу вступят ограничения за езду на зимней или летней резине не по сезону. Сумма штрафа составит 500 рублей. Поправки разработаны в Министерстве внутренних дел.

Такое наказание будет включено в часть 1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Поправки в данную статью кодекса предусматривают ответственность водителей за движение на шипованной резине летом (июнь, июль, август) и на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль). Однако будут учитываться и региональные особенности. Так, в зависимости от погоды власти субъектов смогут продлить запрет на покрышки не по сезону.

А ранее Лайф рассказывал, что общественники предложили ужесточить меры наказания для лихачей на дорогах. Поправки в КоАП РФ, которые могут быть внесены, позволяют подвергать нарушителей, в течение года трижды превысивших разрешённую скорость на 60 километров в час и более, административному аресту на срок до 15 суток.

Авторы