Появилось страшное видео с нательной камеры того самого офицера, который задушил Джорджа Флойда
25 мая 2020 года во время жёсткого задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. 8 минут 46 секунд белый полицейский Дерек Шовен зажимал его шею коленом, пока мужчина в наручниках лежал на асфальте. Перед своей смертью жертва беспредела больше двадцати раз успел сказать, что он не может дышать. Трагедия спровоцировала протесты Black Lives Matter, которые захватили Штаты в начале лета прошлого года.
Спустя десять месяцев Дерек Шовен предстал перед судом в Миннеаполисе. 45-летнего полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Пока вся страна ждёт приговора, процесс раскрывает новые подробности дела. Так, опубликованы записи с нательной камеры Шовена в момент задержания Флойда.
На кадрах видно, как Шовен поднимает Флойда за шею, когда они борются на земле. Вскоре его камера слетает с крепления и падает. Из-за этого запись была бесполезной — вместо неё для следствия использовали видео с нательных камер коллег Шовена. Эти записи стали доступны вскоре после смерти афроамериканца.
Также смоделировать полную картину произошедшего помогло видео прохожего Чарльза Макмиллиана. Именно его кадры завирусились и стали первым поводом к протестам Black Lives Matter в прошлом году.
Макмиллиан тоже присутствовал на судебном процессе. Когда мужчина впервые увидел записи с нательных камер полицейских, он не смог сдержать слез. Как пишет The Sun, во время перерыва у Чарльза состоялся короткий разговор с обвиняемым, потому что "то, что он увидел, было неправильным".
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