Появилось страшное видео с нательной камеры того самого офицера, который задушил Джорджа Флойда

Спустя десять месяцев Дерек Шовен предстал перед судом в Миннеаполисе. 45-летнего полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Пока вся страна ждёт приговора, процесс раскрывает новые подробности дела. Так, опубликованы записи с нательной камеры Шовена в момент задержания Флойда.

На кадрах видно, как Шовен поднимает Флойда за шею, когда они борются на земле. Вскоре его камера слетает с крепления и падает. Из-за этого запись была бесполезной — вместо неё для следствия использовали видео с нательных камер коллег Шовена. Эти записи стали доступны вскоре после смерти афроамериканца.

Также смоделировать полную картину произошедшего помогло видео прохожего Чарльза Макмиллиана. Именно его кадры завирусились и стали первым поводом к протестам Black Lives Matter в прошлом году.