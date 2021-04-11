"Киста в затылке": Продюсер Моргенштерна рассказал подписчикам о страшном диагнозе
Теперь он намерен провести благотворительную акцию для помощи людям с онкологическими заболеваниями.
Фото © Instagram / slavamarlow
Продюсер рэпера Моргенштерна Слава Марлоу рассказал своим подписчикам, что врачи давно обнаружили опухоль. В связи с этим он решил заняться благотворительностью.
"Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследований, и отпустил эту ситуацию. Также киста есть почти у всей моей семьи", — написал Слава в своём инстаграме.
Марлоу заказал 100 японских подушек-дакимакур и намерен подарить их блогерам, музыкантам и стримерам. Он предлагает обмен — с него подушка, а с её получателя — сториз с призывом отправить пожертвование в благотворительный фонд Константина Хабенского, который занимается помощью детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.
Ранее Слава Марлоу второй раз за неделю попал в ДТП в Москве. После аварии музыкант призвал других водителей не "въезжать в него на светофорах, если горит красный".
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