"Киста в затылке": Продюсер Моргенштерна рассказал подписчикам о страшном диагнозе

Продюсер рэпера Моргенштерна Слава Марлоу рассказал своим подписчикам, что врачи давно обнаружили опухоль. В связи с этим он решил заняться благотворительностью.

"Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследований, и отпустил эту ситуацию. Также киста есть почти у всей моей семьи", — написал Слава в своём инстаграме.

Марлоу заказал 100 японских подушек-дакимакур и намерен подарить их блогерам, музыкантам и стримерам. Он предлагает обмен — с него подушка, а с её получателя — сториз с призывом отправить пожертвование в благотворительный фонд Константина Хабенского, который занимается помощью детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Ранее Слава Марлоу второй раз за неделю попал в ДТП в Москве. После аварии музыкант призвал других водителей не "въезжать в него на светофорах, если горит красный".

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