Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Киста в затылке": Продюсер Моргенштерна рассказал подписчикам о страшном диагнозе

Теперь он намерен провести благотворительную акцию для помощи людям с онкологическими заболеваниями.

11 апреля 2021, 18:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/slavamarlow/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">slavamarlow</a></p>

Фото © Instagram / slavamarlow

Продюсер рэпера Моргенштерна Слава Марлоу рассказал своим подписчикам, что врачи давно обнаружили опухоль. В связи с этим он решил заняться благотворительностью.

"Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследований, и отпустил эту ситуацию. Также киста есть почти у всей моей семьи", — написал Слава в своём инстаграме.

Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

Марлоу заказал 100 японских подушек-дакимакур и намерен подарить их блогерам, музыкантам и стримерам. Он предлагает обмен — с него подушка, а с её получателя — сториз с призывом отправить пожертвование в благотворительный фонд Константина Хабенского, который занимается помощью детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Ранее Слава Марлоу второй раз за неделю попал в ДТП в Москве. После аварии музыкант призвал других водителей не "въезжать в него на светофорах, если горит красный".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Законы для всех равны": Продюсер оценил жалобы Ивлеевой на эвакуацию "ламборгини"

8 апреля, 15:58

Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

вчера в 20:15

Манижа заявила, что имеет полное право называть себя русской женщиной

сегодня в 06:34

На Украине заявили, что получили от Запада "мощный сигнал солидарности"

сегодня в 19:08

"Закидали в машину, повезли в крематорий": В Москве почтили память узников нацистских концлагерей — видео

сегодня в 18:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1