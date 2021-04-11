"Развалятся через 10 лет": National Interest раскрыл "ужасную" правду об американских ракетах

США в ближайшее время могут столкнуться с проблемой устаревшего вооружения. Речь идёт о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) полувековой давности.

Как пишет издание National Interest, модернизация устаревших ракет ситуацию не спасёт. Американским вооружённым силам необходимо создавать абсолютно новое оружие. Поскольку ракеты Minuteman III уже два раза модернизировали — в конце 90-х и начале 2000-х годов — для увеличения срока эксплуатации до 2030 года.

"К сожалению, жизнь Minuteman III больше невозможно продлить", — отметил автор материала, эксперт Питер Хьюсси.

Он уверен, что Америке необходима модернизация всей системы в целом: инфраструктуры, командования и управления, а также промышленной базы. В свою очередь замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен объяснил, что старые шестидесятилетние ракеты начнут разваливаться через десять лет. С его мнением согласен и глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По их мнению, если Вооружённые силы Штатов не модернизировать, то нынешняя система межконтинентальных баллистических ракет буквально заржавеет.

В прошлом году в Сети были опубликованы кадры испытательного запуска американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был произведён 5 февраля с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

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