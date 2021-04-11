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На Украине заявили, что получили от Запада "мощный сигнал солидарности"

По словам представителя МИД Незалежной, глава дипведомства Дмитрий Кулеба провёл 16 телефонных разговоров с коллегами из США, Франции, Канады, Британии и других стран.

11 апреля 2021, 19:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Европа поддерживает Украину по вопросу Донбасса. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своём фейсбуке.

По его словам, главы МИД европейских стран выразили решительную поддержку Киеву и "мощный сигнал солидарности".

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"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнёров. Всё больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", — сообщил Николенко.

По словам дипломата, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл 16 телефонных разговоров с коллегами из США, Франции, Канады, Великобритании и других стран Европы, а также с генеральным секретарём ОБСЕ и представителями Евросоюза. Также, добавил Николенко, Киев поддержали генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Напомним, ранее турецкий лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поддержал стремление Незалежной попасть в НАТО. Также Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой "бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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