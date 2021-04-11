В Петербурге спасатели вытащили из канала исхудавшего тюленёнка — видео
Малыш слегка поупирался, но всё же сдался спасателю и был передан в фонд.
В Петербурге спасатели вытащили из канала исхудавшего тюленёнка. Видео © "ВКонтакте" / sealrescue
В Санкт-Петербурге спасатели вытащили детёныша тюленя из Крюкова канала. Видео операции опубликовано в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".
"Серый тюленёнок из Крюкова канала у нас! Благодарим всех жителей, которые сообщали нам в режиме онлайн местонахождение тюленёнка и обстановку в целом, а также спасателей отряда "Кошкиспас" за помощь", — рассказали активисты.
На кадрах видео видно, что специалист отряда "Кошкиспас" подкрался к животному, отдыхавшему на льду Крюкова канала, и набросил на него сачок. Малыш слегка поупирался, но всё же сдался человеку и был передан в фонд.
Ранее в Петербурге спасли от гибели трёхдневного нерпёнка. Детёныша нашли на льду у посёлка Стрельна, он пытался доползти до берега.
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