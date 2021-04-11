Дочь генерала ФСБ России найдена мёртвой в Ереване
По версии СК Армении, женщина совершила самоубийство.
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Дочь генерал-лейтенанта ФСБ России в отставке была найдена мёртвой в Ереване, передаёт Sputnik Armenia.
Вечером 11 апреля в Зейтунское отделение полиции поступил звонок, что на балконе одного из домов на улице Давида Анахта находится тело женщины. На месте происшествия был обнаружен наградной пистолет. По версии СК Армении, 39-летняя погибшая покончила жизнь самоубийством.
Источники издания сообщили, что отец женщины был армянином по национальности. Он служил в Пограничных войсках ФСБ России и недавно был уволен в запас. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине 20-летний пограничник покончил с собой во время боевого дежурства.
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