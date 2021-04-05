На Украине 20-летний пограничник покончил с собой во время боевого дежурства

На Украине расследуется факт самоубийства военнослужащего в районе Ковеля на границе в Белоруссией. Как сообщает Национальная полиция страны, трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля.

По данным следствия, 20-летний солдат-срочник родом из Николаева находился в патруле на границе с Белоруссией. Тело погибшего было обнаружено на боевом посту. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Для этого тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по факту самоубийства возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.