На Украине 20-летний пограничник покончил с собой во время боевого дежурства
Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.
Фото © Facebook/ GeneralStaff.ua
На Украине расследуется факт самоубийства военнослужащего в районе Ковеля на границе в Белоруссией. Как сообщает Национальная полиция страны, трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля.
По данным следствия, 20-летний солдат-срочник родом из Николаева находился в патруле на границе с Белоруссией. Тело погибшего было обнаружено на боевом посту. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Для этого тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по факту самоубийства возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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