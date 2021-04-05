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На Украине 20-летний пограничник покончил с собой во время боевого дежурства

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

5 апреля 2021, 22:49
<p>Фото © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/1877595782409670/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeneralStaff.ua</a></p>

Фото © Facebook/ GeneralStaff.ua

На Украине расследуется факт самоубийства военнослужащего в районе Ковеля на границе в Белоруссией. Как сообщает Национальная полиция страны, трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля.

По данным следствия, 20-летний солдат-срочник родом из Николаева находился в патруле на границе с Белоруссией. Тело погибшего было обнаружено на боевом посту. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Для этого тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по факту самоубийства возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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