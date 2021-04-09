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Мать задушила двоих маленьких дочерей, чтобы уберечь от насилия, которое ждало их в будущем

Женщина сама пришла в полицейский участок и оттуда позвонила в службу спасения, во всём признавшись. Её мгновенно арестовали без права на залог.

9 апреля 2021, 14:47

Фото © Facebook / Gabriel's Tree

Полицейским из Техаса, США, приходится по долгу службы сталкиваться со многими дикими делами, но последняя ситуация выбила из колеи даже самых бывалых детективов. Вечером к ним в участок зашла 30-летняя Мэдисон Макдональд, которая сперва десять минут кружила по холлу, а затем позвонила со стационарного телефона в службу спасения. Она призналась оператору, что задушила своих детей.

Фото © Facebook / Gabriel's Tree

Фото © Facebook / Gabriel's Tree

Испуганная девушка на том конце провода немедленно уведомила полицейских в участке, и те арестовали горе-мать. Мэдисон вела себя спокойно, а на допросе призналась, что хотела уберечь своих малюток от того насилия, что могло грозить им в будущем. Поэтому, как настоящая мать и защитница, она их задушила во сне. Когда полицейские прибыли в её дом, то обнаружили тела шестилетней Арчер и годовалой Лиллиан в своих кроватках.

Фото © Facebook / Gabriel's Tree

Фото © Facebook / Gabriel's Tree

Сейчас правоохранители разбираются в причинах произошедшего, но, по их признанию, это их не слишком интересует, пишет Metro.

Мы пытаемся понять, почему она это сделала. Просто два ребёнка убито. Разумеется, это просто ужасное дело. И в такой ситуации, если честно, уже не очень важны причины, которые толкнули мать на такое, они всё равно не смогут её оправдать

Роберт Ривз, специалист полиции Техаса по связям с общественностью

Фото © Facebook / Gabriel's Tree

Фото © Facebook / Gabriel's Tree

Сейчас полиция арестовала Мэдисон без права на залог и разбирается, как так получилось, что в доме больше никого не оказалось. Обе дочери у женщины были от разных мужчин, которые, судя по всему, всё-таки общались с детьми. Однако с кем на момент преступления состояла в отношениях горе-мать и состояла ли, полицейским ещё предстоит выяснить.

"Папа, и ты меня прости": Отец обнял 10-летнего сына и извинился, прежде чем задушить голыми руками

"Папа, и ты меня прости": Отец обнял 10-летнего сына и извинился, прежде чем задушить голыми руками

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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