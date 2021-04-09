Мать задушила двоих маленьких дочерей, чтобы уберечь от насилия, которое ждало их в будущем
Женщина сама пришла в полицейский участок и оттуда позвонила в службу спасения, во всём признавшись. Её мгновенно арестовали без права на залог.
Полицейским из Техаса, США, приходится по долгу службы сталкиваться со многими дикими делами, но последняя ситуация выбила из колеи даже самых бывалых детективов. Вечером к ним в участок зашла 30-летняя Мэдисон Макдональд, которая сперва десять минут кружила по холлу, а затем позвонила со стационарного телефона в службу спасения. Она призналась оператору, что задушила своих детей.
Испуганная девушка на том конце провода немедленно уведомила полицейских в участке, и те арестовали горе-мать. Мэдисон вела себя спокойно, а на допросе призналась, что хотела уберечь своих малюток от того насилия, что могло грозить им в будущем. Поэтому, как настоящая мать и защитница, она их задушила во сне. Когда полицейские прибыли в её дом, то обнаружили тела шестилетней Арчер и годовалой Лиллиан в своих кроватках.
Сейчас правоохранители разбираются в причинах произошедшего, но, по их признанию, это их не слишком интересует, пишет Metro.
Мы пытаемся понять, почему она это сделала. Просто два ребёнка убито. Разумеется, это просто ужасное дело. И в такой ситуации, если честно, уже не очень важны причины, которые толкнули мать на такое, они всё равно не смогут её оправдать
Сейчас полиция арестовала Мэдисон без права на залог и разбирается, как так получилось, что в доме больше никого не оказалось. Обе дочери у женщины были от разных мужчин, которые, судя по всему, всё-таки общались с детьми. Однако с кем на момент преступления состояла в отношениях горе-мать и состояла ли, полицейским ещё предстоит выяснить.
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