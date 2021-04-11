"Отца прессуют": В Петербурге толпа таксистов избила мужчину и его родителя битами — видео

В Петербурге толпа таксистов избила мужчину и его отца битами, и теперь пострадавшие хотят справедливости. Видео © LIFE / Соцсети

В Санкт-Петербурге группа таксистов на машинах службы "Ситимобил" подралась с жителем Всеволожского района Ленобласти Юрием Самарой, его отцом и другом. Видео потасовки распространилось в соцсетях, а пострадавший прокомментировал Лайфу произошедшее.

Конфликт случился 8 апреля. Юрий приехал к метро "Девяткино" и узнал, что у его родителя случился конфликт с водителем такси. Как выяснилось далее, тот поворачивал не со своего ряда и подрезал машину Самары-старшего. Мужчина посигналил ему, в ответ шофёр открыл окно и начал материться, а потом полез в драку.

"Я подъехал к данному времени, там стояла моя мама, сказала, что отца прессуют. Я подбежал, начал разнимать без какого-либо негатива. Договорились, что поедем в полицию, нас там рассудят", — сказал молодой человек.

До полицейского участка они не доехали. По пути за машиной таксиста – зачинщика потасовки собралось ещё несколько автомобилей "Ситимобил". Импровизированный кортеж остановился, Самара-старший вышел из машины, вновь началось выяснение отношений. Сын увидел, что отца избивают и душат, и снова бросился на помощь.

Товарищи водителя такси тоже вмешались в происходящее и достали биты. В итоге троих, по словам пострадавшего, избивали около десяти человек. В какой-то момент один из дерущихся ударил Юрия ножом, а затем сломал ему руку. Ему и другу позже диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Как сообщил Лайфу источник в МВД, Самара-младший во время первой потасовки у метро сломал нос таджику-таксисту. По дороге в полицейский участок тот решил уехать, но его догнали и снова вышли драться. Таксист позвонил друзьям, которые приехали с палками защищать соотечественника.

Обеим пострадавшим сторонам нанесён вред здоровью средней тяжести. Самары и их товарищ написали заявление, все участники драки были задержаны, но затем отпущены. Будет ли заявлять в полицию водитель такси, пока не известно. Источник добавил, что неправы были обе стороны.

Юрий отметил, что полиция не взяла объяснительных после того, как он, его отец и друг были доставлены в больницу по скорой. Он добавил, что есть свидетели, видеозаписи, все эти материалы предоставлены в правоохранительные органы. Однако, по словам молодого человека, там не планируют привлекать к ответственности зачинщиков драки, поскольку их вину будет трудно доказать.

Самара-младший подчеркнул, что хочет наказания для таксистов, участвовавших в избиении, он намеревается получить компенсацию за моральный ущерб и повреждённый автомобиль, а также за свои травмы, из-за которых временно лишился трудоспособности.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве таксиста. Он зарезал водителя из-за разногласий по оплате поездки.

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