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Настю Ивлееву на "ламборгини" вновь оштрафовали сотрудники ГИБДД

Ранее инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца.

11 апреля 2021, 19:51

Кадр видео © Instagram/_agentgirl_

Настю Ивлееву на "ламборгини" вновь оштрафовали сотрудники ГИБДД. Видео © Instagram / _agentgirl_

Блогерша Настя Ивлеева на "ламборгини" вновь остановили сотрудники ГИБДД. Девушка опубликовала видео встречи с инспекторами в своём инстаграме.

"Воскресенье", — кратко прокомментировала Ивлеева ситуацию.

Что именно она нарушила, блогерша не рассказала. Часть подписчиков в комментариях возмутились поведением Ивлеевой и спросили: неужели так сложно нормально ездить?

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Напомним, ранее Ивлеева жаловалась на то, что лишилась любимого "ламборгини". Инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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