Настю Ивлееву на "ламборгини" вновь оштрафовали сотрудники ГИБДД
Ранее инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца.
Кадр видео © Instagram/_agentgirl_
Настю Ивлееву на "ламборгини" вновь оштрафовали сотрудники ГИБДД. Видео © Instagram / _agentgirl_
Блогерша Настя Ивлеева на "ламборгини" вновь остановили сотрудники ГИБДД. Девушка опубликовала видео встречи с инспекторами в своём инстаграме.
"Воскресенье", — кратко прокомментировала Ивлеева ситуацию.
Что именно она нарушила, блогерша не рассказала. Часть подписчиков в комментариях возмутились поведением Ивлеевой и спросили: неужели так сложно нормально ездить?
Напомним, ранее Ивлеева жаловалась на то, что лишилась любимого "ламборгини". Инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца.
WOW-news
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