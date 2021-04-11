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Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства: фото до и после

Никогда не стоит спешить с тем, чтобы сделать татуировку. И эти несчастные служат тому доказательством. Читатели Buzzfeed показали, как они изуродовали себя, решив, что им срочно хочется разукрасить свою кожу. К счастью, нашлись мастера, которые смогли исправить этот ужас. И разница между фото до и после просто впечатляет, ведь непонятные каракули превратились в произведения искусства.

11 апреля 2021, 17:00

Фото © Buzzfeed / wickedsword78

"После окончания обучения на фельдшера я решила сделать себе татуировку стетоскопа на запястье. И она была прекрасна, пока я не надела часы. Я проходила с ней десять лет, пока брат не спросил, почему у меня на руке нарисован член... Теперь на ней красуются цветы в честь моих детей и мамы", — Afazz

Фото © Buzzfeed / Afazz

Фото © Buzzfeed / Afazz

"Перекрыл моего больного козла стоимостью $20 крутым драконом", — wickedsword78

Фото © Buzzfeed / wickedsword78

Фото © Buzzfeed / wickedsword78

"Это моё первое тату, которое я сделала, когда училась за границей. Из-за языкового барьера мастер набил слова очень странным почерком, и рисунок выглядел незавершённым. Через шесть лет я наконец-то его переделала. И теперь чувствую себя ещё красивее", — slputko225

Фото © Buzzfeed / slputko225

Фото © Buzzfeed / slputko225

"Мне было 19 лет, и я хотела маленькое тату феникса. Возможно, где-то с ладонь. Я пришла к мастеру, к которому уже обращались друзья. Он нашёл какой-то рисунок в Google, распечатал и перенёс на моё тело. В итоге через 45 минут он сказал, что я слишком много дёргаюсь, и посоветовал прийти в следующий раз. Но уже тогда было понятно, что это ужас. К счастью, я нашла другого мастера, который обошёлся в три раза дороже", — Everythingisstressful

Фото © Buzzfeed / Everythingisstressful

Фото © Buzzfeed / Everythingisstressful

"Это моё до и после. Такая большая разница, и выглядит гораздо лучше", — michelleandresh

Фото © Buzzfeed / michelleandresh

Фото © Buzzfeed / michelleandresh

"Ужасный выбор в 17 лет и чудесное преображение спустя 19", — samanthan42a5e4746

Фото © Buzzfeed / samanthan42a5e4746

Фото © Buzzfeed / samanthan42a5e4746

Ещё больше работ можно увидеть в статье Buzzfeed, в которой журналисты попросили своих читателей поделиться своей болью.

Влюблённые позировали на новом диване, не подозревая, что теперь они герои лучшей оптической иллюзии

Влюблённые позировали на новом диване, не подозревая, что теперь они герои лучшей оптической иллюзии

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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