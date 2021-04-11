Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства: фото до и после
Никогда не стоит спешить с тем, чтобы сделать татуировку. И эти несчастные служат тому доказательством. Читатели Buzzfeed показали, как они изуродовали себя, решив, что им срочно хочется разукрасить свою кожу. К счастью, нашлись мастера, которые смогли исправить этот ужас. И разница между фото до и после просто впечатляет, ведь непонятные каракули превратились в произведения искусства.
"После окончания обучения на фельдшера я решила сделать себе татуировку стетоскопа на запястье. И она была прекрасна, пока я не надела часы. Я проходила с ней десять лет, пока брат не спросил, почему у меня на руке нарисован член... Теперь на ней красуются цветы в честь моих детей и мамы", — Afazz
Фото © Buzzfeed / Afazz
"Перекрыл моего больного козла стоимостью $20 крутым драконом", — wickedsword78
"Это моё первое тату, которое я сделала, когда училась за границей. Из-за языкового барьера мастер набил слова очень странным почерком, и рисунок выглядел незавершённым. Через шесть лет я наконец-то его переделала. И теперь чувствую себя ещё красивее", — slputko225
Фото © Buzzfeed / slputko225
"Мне было 19 лет, и я хотела маленькое тату феникса. Возможно, где-то с ладонь. Я пришла к мастеру, к которому уже обращались друзья. Он нашёл какой-то рисунок в Google, распечатал и перенёс на моё тело. В итоге через 45 минут он сказал, что я слишком много дёргаюсь, и посоветовал прийти в следующий раз. Но уже тогда было понятно, что это ужас. К счастью, я нашла другого мастера, который обошёлся в три раза дороже", — Everythingisstressful
Фото © Buzzfeed / Everythingisstressful
"Это моё до и после. Такая большая разница, и выглядит гораздо лучше", — michelleandresh
Фото © Buzzfeed / michelleandresh
"Ужасный выбор в 17 лет и чудесное преображение спустя 19", — samanthan42a5e4746
Фото © Buzzfeed / samanthan42a5e4746
Ещё больше работ можно увидеть в статье Buzzfeed, в которой журналисты попросили своих читателей поделиться своей болью.
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