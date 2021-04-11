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Девушки придумали, как оживить старые купальники, и для этого понадобились плавки и маленькая грудь

Так блогершам пришлось выкручиваться перед началом нового пляжного сезона.

11 апреля 2021, 15:00

Фото © TikTok / evelyncruzblog

Многим девушкам хочется в отпуске выглядеть самыми красивыми и модными, но каждый раз покупать новые купальники слишком накладно. Поэтому красотки из "Тиктока" устроили настоящий мозговой штурм и нашли отличное решение. Они создали совершенно новое бикини, используя старые комплекты, но заменив топ плавками.

Видео © TikTok / evelyncruzblog

Одна из тиктокерш — Эвелин Круз — предложила взять трусики на шнурках и один повязать на шее, а второй — за спиной, предварительно сделав узел в центре плавок. Так они будут лучше держать и форму, и грудь любой модницы. Но если плавки от купальника имеются только обычные, то можно сделать с ними всё то же самое — так будет даже проще.

Видео © TikTok / jmegss

Лайфхак Эвелин понравился многим девушкам в "Тиктоке", которые принялись повторять идею блогерши. Однако некоторые пользовательницы с грустью признались, что с большой грудью такой фокус не пройдёт — эластичная ткань слишком сильно сдавливает объёмы, пишет Daily Star.

Ой, нет-нет-нет, получилось слишком тесно, и моя грудь чуть не разрыдалась от ужаса!

Пользовательница "Тиктока"

Фото © TikTok / evelyncruzblog и jmegss

Фото © TikTok / evelyncruzblog и jmegss

Тут на помощь приходит Джордин Мэггс, которая предложила другой вариант. Девушка надела двое трусиков, расположив одну завязку над плечом, а вторую — сбоку, успешно прикрыв всю грудь, но и оставив немного места для интриги. Причём этот способ сработает и с обычными плавками. Видео блогерш набирают миллионы просмотров, а их лайфхаки уже вдохновляют многих.

Модель Playboy вместо бикини прикрыла голое тело стразами, не подозревая о том, насколько это опасно

Модель Playboy вместо бикини прикрыла голое тело стразами, не подозревая о том, насколько это опасно

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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