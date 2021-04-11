Толстяк весом 240 кг чудом пережил сердечный приступ, и это сподвигло его на невероятные изменения

Блейк жил с лишним весом большую часть жизни. Он толстел, из-за этого у него развивалась депрессия и повышенная тревожность, он заедал и запивал этот стресс, набирая ещё больше веса. Порочный круг довёл мужчину до того, что на пике он весил внушительные 240 килограммов. Всё изменилось, когда несколько лет назад канадец чуть не погиб из-за сердечного приступа.

Тогда я шёл по улице со своей девушкой, которая, к счастью для меня, была медсестрой, и в один момент я понял, что одышка всё никак не проходила. Помню, как схватился за стену. А потом — только скорую помощь, когда врачи вернули меня к жизни после сердечного приступа. <...> это было чертовски тревожным звонком Блейк Готье

Фото © Instagram / thesilverbackviking

Лёжа на операционном столе, Блейк понял, что ему нужно в срочном порядке менять свой образ жизни. Восстановившись после приступа и последующего падения, парень сразу же начал понемногу добавлять физическую активность в своё расписание. Небольшие прогулки перешли в упражнения. Питание тоже кардинально изменилось. Со временем тренировки становились всё тяжелее, а Готье худел килограмм за килограммом.

Фото © Instagram / thesilverbackviking

С 2018 года, когда мужчина перенёс сердечный приступ, он похудел на 80 килограммов, но жира в его теле стало намного меньше — теперь вместо него стальные мышцы канадца. Кстати, лицо мужчины тоже сильно изменилось. Щёки ушли. Причём вместе с волосами — так Блейк решил поменять свой имидж. Будто того, что он стал легче на треть, недостаточно.

Фото © Instagram / thesilverbackviking

Вместе с килограммами ушли и вечные проблемы Блейка с ментальным здоровьем. Впервые за многие годы мужчина доволен собой и тем, как он выглядит. Мало того, Готье завёл блог в "Инстаграме", где делится всеми успехами, мотивируя тысячи людей своим примером, пишет Bored Panda.

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