Уже давно никто не может разгадать самую странную сцену в "Форсаже", где Скала выглядит как камушек

"Форсаж-6" вышел ещё в 2013 году, но до сих пор не даёт покоя поклонникам картины. И не только им. В соцсетях с новой силой (впервые об этом заговорили в 2019 году) разгорается обсуждение одной-единственной сцены фильма, сообщает Jalopnik. Речь идёт об эпизоде с участием персонажей Дома и Хоббса, которых сыграли Вин Дизель и Дуэйн Скала Джонсон.

Видео © YouТube / cheezburglar0

Сцена происходит в самом конце фильма. Дом и Хоббс ведут драматичный диалог, что, по мнению пользователей соцсетей, само по себе смотрится неестественно. Но главная странность в том, как это снято и смонтировано. Многие зрители обратили внимание на искажённую перспективу. Складывается ощущение, будто герои заглядывают друг другу за спины. Кроме того, в одном из кадров Скала выглядит гораздо меньше Вина Дизеля.

Скриншот видео © YouТube / cheezburglar0

А в следующем, наоборот, по непонятным причинам уменьшается уже персонаж Торетто. Получается оптическая иллюзия: мозг не может сопоставить размеры объектов на экране с вашими представлениями о них.

Персонажи стоят плечом к плечу, но продолжают смотреть вперёд, как будто в глаза собеседнику. Они неохотно сотрудничали друг с другом и теперь неохотно выражают благодарность. Вот в чём смысл смещённой постановки Тод Вазири Художник по визуальным эффектам, Industrial Light and Magic

Скриншот видео © YouТube / cheezburglar0

По Сети стала гулять конспирологическая версия: на самом деле актёры снимались для этого эпизода в разных местах и в разное время, а на монтаже их просто неудачно "поженили" в одной сцене. Якобы это произошло из-за ссоры между актёрами. В "Твиттере" даже устроили опрос, результаты которого показали, что большинство пользователей верят в эту теорию.

were vin diesel and the rock in the same place at the same time to film this scene — lily f (@lilyeIiz) March 31, 2021

Но художник Тайлер Фостер предложил своё объяснение загадочной сцены. Он просто дорисовал недостающие детали, и всё встало на свои места, причём в буквальном смысле.

Изображение © Twitter / tylergilfoster

По другой версии, создатели фильма таким образом пытались представить Вина Дизеля более массивным, чем он есть в реальной жизни (Джонсон крупнее своего коллеги). Впрочем, ни одна из этих теорий до сих пор не нашла своего подтверждения. И поклонникам франшизы остаётся только снова и снова пересматривать таинственный эпизод, пытаясь разгадать его секрет.

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