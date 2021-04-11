10 сцен из любимых фильмов, которые поразят вас тем, какие отвратительные вещи происходили за кадром

Когда на экране происходит волшебство, мало кто задумывается над тем, как оно рождается. А ведь порой артисты ради искусства идут на самые настоящие жертвы. На какие именно — рассказал BuzzFeed.

Дженнифер Лоуренс ела сырую рыбу

Кадр из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя" © Lionsgate

Только подумайте: рыба, которую только что выловили из воды, оказывается у вас во рту. Звучит не очень аппетитно, не правда ли? А вот Дженнифер Лоуренс пришлось испытать это на себе во время съёмок "Голодных игр". И, по признанию самой актрисы, она не получила от этой сцены удовольствия.

Леонардо Ди Каприо потребовал печень бизона

Кадр из фильма "Выживший". Скриншот видео © YouTube / Zeik A

В "Выжившем" есть сцена, в которой Ди Каприо ест печень бизона. Вообще-то, это была искусственная печень, которую подготовили специалисты по реквизиту. Но актёр решил, что она выглядит недостаточно реалистично, и попросил найти ему настоящую. Позже Лео рассказал, что это было похоже на "воздушный шар, который лопается во рту".

Кейт Уинслет мочилась под водой и в одежде

Кадр из фильма "Титаник" © 20th Century Fox

Во время работы над сценами с тонущим "Титаником" Кейт Уинслет не покидала съёмочную площадку даже для того, чтобы сходить в туалет "по-маленькому". По словам актрисы, она просто не хотела тратить время на возню с многослойным костюмом, поэтому справляла нужду прямо в воду. В итоге звезда "заработала" ещё и переохлаждение.

Кейт Кэпшоу терпела жуков под одеждой

Кадр из фильма "Индиана Джонс и храм судьбы" © Paramount Pictures

В фильме "Индиана Джонс и храм судьбы" есть сцена, просто кишащая жуками. Актрисе Кейт Кэпшоу пришлось принять седативное средство, чтобы сняться в ней, ведь насекомые не только ползали по её одежде, но и залезали под неё. Продюсер фильма Фрэнк Маршалл вспоминал, что их было действительно много.

Тони Тодд получал бонусы за укусы пчёл

Кадр из фильма "Кэндимэн" © Tristar Pictures

На съёмках "Кэндимэна" Тони Тодд узнал, что чувствует человек, лицо которого облепили пчёлы. Ему даже платили премию в размере тысячи долларов за каждый укус. В итоге актёр заработал на этих бонусах 23 тысячи.

Стив Карелл решился на эпиляцию

Кадр из фильма "Сорокалетний девственник" © Universal Pictures

Для съёмок "Сорокалетнего девственника" Стив Карелл решился на реальную восковую эпиляцию волос на теле. Сцена получилась даже более натуралистичной, чем задумывал актёр, ведь женщина, сыгравшая косметолога, на самом деле выполняла эту процедуру второй раз в жизни.

Дэниел Рэдклифф провёл несколько дней в окружении гниющей еды

Кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната" © Warner Bros.

Во время съёмок сцен пира для первого и второго фильмов о Гарри Поттере на столах лежала настоящая еда. Режиссёр Крис Коламбус хотел, чтобы всё выглядело максимально реалистично. Он не учёл лишь одного — что за несколько съёмочных дней под студийным светом продукты начнут активно портиться. Так что актёрам пришлось терпеть характерные ароматы и изображать, что их угощают чем-то действительно вкусным. В следующих фильмах серии вся еда была искусственной.

Джину Уайлдеру пришлось съесть восковую чашку

Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" © Paramount Pictures

На съёмочной площадке фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" съедобными были лишь около трети сладостей. Джин Уайлдер был прекрасно осведомлён, какие именно. Тем не менее он решил попробовать на вкус чашку из воска. И ему пришлось съесть её всю, потому что в этот момент его снимали на плёнку.

Дэниел Стерн познакомился с тарантулом

Кадр из фильма "Один дома" © 20th Century Fox

Дэниел Стерн думал, что для съёмок знаменитой сцены в комедии "Один дома" будет использован искусственный паук. Каково же было его удивление, когда паук оказался настоящим. Ходил слух, что во время съёмок Стерн должен был молчать, чтобы тарантул не испугался и не напал на актёра. Но на самом деле у Барри (так звали паука) даже не было ушей.

Джона Хилл донюхался до бронхита

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" © Paramount Pictures

Герои фильма "Волк с Уолл-стрит" то и дело употребляют запрещённые вещества. Естественно, актёры использовали для этих сцен заменитель, а именно — порошкообразный витамин D. Казалось бы, "побочек" не должно быть. Но Хиллу пришлось делать это каждый день на протяжении семи месяцев. В итоге "передозировка" и госпитализация с бронхитом.

Авторы