Мама сняла три простых действия, после которых никто не станет мириться с царапинами на холодильнике
Мама-блогер показала, как сделать невидимой огромную царапину на холодильнике. На это у лайфхакерши ушла всего пара минут.
Лиз Амайя из Брисбена, Австралия, ведёт блог, в котором показывает подписчикам, как обустроить свой дом мечты в скандинавском стиле и как потом поддерживать его в чистоте. Недавно мама четверых детишек поделилась элементарным и в то же время гениальным лайфхаком. С помощью обычной зубной пасты, оливкового масла, тряпки из микрофибры и пары салфеток она убрала серьёзную царапину с холодильника.
Этот лайфхак работает только на поверхностях из нержавеющей стали. Для начала Лиз нанесла отбеливающую зубную пасту (гелевая в этом случае не подойдёт) и растёрла её на месте царапины зубной щёткой с мягкой щетиной. Сразу после этого нужно убрать засыхающую пасту влажной тряпкой из микрофибры.
После этого девушка взяла оливковое масло и начала втирать его в место царапины нетканой салфеткой. Впрочем, масло подойдёт любое, что найдёте у себя в шкафах. На все манипуляции уходит от силы пара минут, а результат виден сразу. Конечно, никуда испариться царапина не может, но заметить её становится в разы сложнее даже под наклоном, пишет Daily Mail.
Опубликовав лайфхак, Лиз отметила, что он больше подходит для удаления свежих поверхностных царапин. С глубокими зубная паста не справится, как ни старайся. Видео посмотрело больше 25 тысяч человек. Судя по комментариям, многие уже решились опробовать совет блогерши на своих поверхностях.
Ооо!!! Какой замечательный совет!! Я должна попробовать его!
Никогда не слышала об этом, отличная идея
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