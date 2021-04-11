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Мама сняла три простых действия, после которых никто не станет мириться с царапинами на холодильнике

Мама-блогер показала, как сделать невидимой огромную царапину на холодильнике. На это у лайфхакерши ушла всего пара минут.

11 апреля 2021, 05:00

Кадры из видео © TikTok / lizamaya_style

Лиз Амайя из Брисбена, Австралия, ведёт блог, в котором показывает подписчикам, как обустроить свой дом мечты в скандинавском стиле и как потом поддерживать его в чистоте. Недавно мама четверых детишек поделилась элементарным и в то же время гениальным лайфхаком. С помощью обычной зубной пасты, оливкового масла, тряпки из микрофибры и пары салфеток она убрала серьёзную царапину с холодильника.

Кадры из видео © TikTok / lizamaya_style

Этот лайфхак работает только на поверхностях из нержавеющей стали. Для начала Лиз нанесла отбеливающую зубную пасту (гелевая в этом случае не подойдёт) и растёрла её на месте царапины зубной щёткой с мягкой щетиной. Сразу после этого нужно убрать засыхающую пасту влажной тряпкой из микрофибры.

Кадры из видео © TikTok / lizamaya_style

Кадры из видео © TikTok / lizamaya_style

После этого девушка взяла оливковое масло и начала втирать его в место царапины нетканой салфеткой. Впрочем, масло подойдёт любое, что найдёте у себя в шкафах. На все манипуляции уходит от силы пара минут, а результат виден сразу. Конечно, никуда испариться царапина не может, но заметить её становится в разы сложнее даже под наклоном, пишет Daily Mail.

Кадры из видео © TikTok / lizamaya_style

Кадры из видео © TikTok / lizamaya_style

Опубликовав лайфхак, Лиз отметила, что он больше подходит для удаления свежих поверхностных царапин. С глубокими зубная паста не справится, как ни старайся. Видео посмотрело больше 25 тысяч человек. Судя по комментариям, многие уже решились опробовать совет блогерши на своих поверхностях.

Ооо!!! Какой замечательный совет!! Я должна попробовать его!

Пользовательница Instagram

Никогда не слышала об этом, отличная идея

Пользовательница Instagram

Девушка показала, куда можно положить крышку от кастрюли, но лайфхак обернулся грандиозным провалом

Девушка показала, куда можно положить крышку от кастрюли, но лайфхак обернулся грандиозным провалом

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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