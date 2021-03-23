Девушка показала, куда можно положить крышку от кастрюли, но лайфхак обернулся грандиозным провалом
Каждый, кто хоть раз в жизни готовил суп, знает, каково это — мучиться, пытаясь найти место для крышки кастрюли, когда свободного места на кухне уже не осталось. Недавно на просторах Интернета начал расходиться лайфхак, как решить эту проблему. Но всё оказалось совсем не так просто.
Пользовательница "Тиктока" kat_zel — явная любительница кухонных лайфхаков. К примеру, её плита устлана слоем фольги: так её не придётся драить — можно будет просто снять "защиту" и выкинуть в мусорное ведро. Когда подруга поделилась с девушкой новой хитростью, она тут же захотела её испробовать. Оказывается, если во время готовки вам некуда поставить крышку, её можно зацепить между каймой и ручкой кастрюли. В теории всё идеально — решение наконец найдено! Но реальность сильно отличается.
Когда kat_zel принялась испытывать совет подружки, всё пошло не по плану. В следующее мгновение после того, как девушка зацепила крышку, кастрюля с супом потеряла равновесие — и всё содержимое тут же начало выливаться сначала в саму крышку, а потом уже на плиту и рабочую поверхность. Остаётся только надеяться, что у автора видео есть лайфхаки и о том, как убрать расплескавшийся суп.
Другим пользователям соцсети лайфхак действительно помог.
Кадры из видео © TikTok / majauncensored, natalikuzbass
После трёхчасовой уборки kat_zel решила опубликовать запись своего грандиозного провала в "Тиктоке". Видео мигом стало вирусным — менее чем за сутки его посмотрело порядка 1,2 миллиона человек. Судя по комментариям под видео, более остросюжетного лайфхака пользователи соцсети ещё не видели. А другие заметили, где именно ошиблась девушка.
Сердце ушло в пятки. А ещё крышка может сгореть
Вчера тоже так хотела сделать по этим лайфхакам. Слава богу, поймала кастрюлю
Там склон был. Неустойчивая поверхность. А лайфхак хороший, но не на такой плите
WOW-news
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