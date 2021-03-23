Девушка показала, куда можно положить крышку от кастрюли, но лайфхак обернулся грандиозным провалом

Пользовательница "Тиктока" kat_zel — явная любительница кухонных лайфхаков. К примеру, её плита устлана слоем фольги: так её не придётся драить — можно будет просто снять "защиту" и выкинуть в мусорное ведро. Когда подруга поделилась с девушкой новой хитростью, она тут же захотела её испробовать. Оказывается, если во время готовки вам некуда поставить крышку, её можно зацепить между каймой и ручкой кастрюли. В теории всё идеально — решение наконец найдено! Но реальность сильно отличается.

Кадры из видео © TikTok / kat_zel

Когда kat_zel принялась испытывать совет подружки, всё пошло не по плану. В следующее мгновение после того, как девушка зацепила крышку, кастрюля с супом потеряла равновесие — и всё содержимое тут же начало выливаться сначала в саму крышку, а потом уже на плиту и рабочую поверхность. Остаётся только надеяться, что у автора видео есть лайфхаки и о том, как убрать расплескавшийся суп.

Другим пользователям соцсети лайфхак действительно помог. Кадры из видео © TikTok / majauncensored, natalikuzbass

После трёхчасовой уборки kat_zel решила опубликовать запись своего грандиозного провала в "Тиктоке". Видео мигом стало вирусным — менее чем за сутки его посмотрело порядка 1,2 миллиона человек. Судя по комментариям под видео, более остросюжетного лайфхака пользователи соцсети ещё не видели. А другие заметили, где именно ошиблась девушка.

Сердце ушло в пятки. А ещё крышка может сгореть juliagaraeva88

Вчера тоже так хотела сделать по этим лайфхакам. Слава богу, поймала кастрюлю kartinastrazami

Там склон был. Неустойчивая поверхность. А лайфхак хороший, но не на такой плите an_gee_li_ca

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