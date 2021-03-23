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Гимнастка, которую называли самой красивой в СНГ, стала ещё желаннее благодаря пикантному фото

Девушка очаровала юзеров точёной фигурой.

23 марта 2021, 15:22

Фото © Instagram / karolisha.s

Несмотря на то что Каролина Севастьянова давно завершила спортивную карьеру, преданных поклонников она не потеряла. Даже наоборот — приобрела ещё больше. Девушка ведёт успешный инстаграм, где уже 618 тыс. подписчиков, и показывает снимки, которым позавидуют и модели. Красивые пейзажи, роскошные интерьеры, но главное — сама олимпийская чемпионка, чья фигура стала объектом мужских мечтаний.

Фото © Instagram / karolisha.s

Фото © Instagram / karolisha.s

На этот раз Каролина поделилась кадром, где не видно её лица. Однако он взволновал фанатов ещё сильнее. На фото спортсменка позировала в бикини, которое обнажало её роскошные формы, показанные с нужного ракурса. Девушка смотрела вдаль — на море и бухту, а пользователи, словно заворожённые, рассматривали её, не забыв осыпать любимицу комплиментами в комментариях.

Фото © Instagram / karolisha.s

Фото © Instagram / karolisha.s

Шикарные формы 😍🔥

elyor_ataev

Мировой уровень красоты😍😍😍

andreyserkin630

Фото © Instagram / karolisha.s

Фото © Instagram / karolisha.s

Сексуальная 😍😍😍😍😍😍

asen6523

Потрясающее тело

dj_noulis.greece

В 2012 году Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповом многоборье. На Играх в Лондоне длинноногую россиянку, выросшую в Москве, признали самой красивой спортсменкой СНГ. После своей триумфальной победы девушка решила завершить спортивную карьеру.

Баскетболистка ростом 2 м надела прозрачное бельё, показав, в чём особенная прелесть высоких девушек

Баскетболистка ростом 2 м надела прозрачное бельё, показав, в чём особенная прелесть высоких девушек

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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