Гимнастка, которую называли самой красивой в СНГ, стала ещё желаннее благодаря пикантному фото
Девушка очаровала юзеров точёной фигурой.
Несмотря на то что Каролина Севастьянова давно завершила спортивную карьеру, преданных поклонников она не потеряла. Даже наоборот — приобрела ещё больше. Девушка ведёт успешный инстаграм, где уже 618 тыс. подписчиков, и показывает снимки, которым позавидуют и модели. Красивые пейзажи, роскошные интерьеры, но главное — сама олимпийская чемпионка, чья фигура стала объектом мужских мечтаний.
На этот раз Каролина поделилась кадром, где не видно её лица. Однако он взволновал фанатов ещё сильнее. На фото спортсменка позировала в бикини, которое обнажало её роскошные формы, показанные с нужного ракурса. Девушка смотрела вдаль — на море и бухту, а пользователи, словно заворожённые, рассматривали её, не забыв осыпать любимицу комплиментами в комментариях.
Шикарные формы 😍🔥
Мировой уровень красоты😍😍😍
Сексуальная 😍😍😍😍😍😍
Потрясающее тело
В 2012 году Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповом многоборье. На Играх в Лондоне длинноногую россиянку, выросшую в Москве, признали самой красивой спортсменкой СНГ. После своей триумфальной победы девушка решила завершить спортивную карьеру.
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