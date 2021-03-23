Бездомная скиталась вместе с детьми, пока её не нашли волонтёры, превратив в красавицу с обложки

Жизнь Жасмин Турксон никак нельзя было назвать счастливой. Мама оказалась на улице и не могла обеспечить двух своих детей. Лишённая всякой надежды, она скиталась с сыновьями по улицам Аккры, столицы Ганы. Однако в какой-то момент бедной женщине всё же улыбнулась удача.

Фото © Facebook / De-Graft Johnson Foundation

Жасмин, неухоженную, босую, с ранами на ступнях, обнаружили волонтёры из благотворительной организации De-Graft Johnson Foundation. И эти люди круто изменили её жизнь, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / De-Graft Johnson Foundation

Женщине помогли деньгами, обеспечили жильём. Больше ей не нужно было ночевать на улице и думать, что её дети снова останутся голодными. Однако был в истории ещё один нюанс.

Фото © Facebook / De-Graft Johnson Foundation

Волонтёры разглядели в бездомной настоящую красавицу с ослепительной улыбкой и решили подчеркнуть её привлекательность. Жасмин изменили причёску и одежду и сделали макияж. И она стала сиять, словно модель с обложки глянца. Постепенно фото женщины начали разлетаться по соцсетям, и внешность бывшей бродяги покорила не одно сердце, как и её история.

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