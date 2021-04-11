Мама нашла на тротуаре крошечное розовое существо, которое после спасения выросло в шикарную белку

В феврале 2019-го американка Джессика Адамс гуляла вместе с дочерью после детского сада. Тогда на тротуаре они заметили маленькую "розовую каплю", которая, как они только потом поняли, была белкой. По-видимому, кроха выпала из гнезда из-за сильного ветра или её вытащила птица. Благо белка всё ещё дышала, но без мамы шансы выжить у неё были крошечные. Поэтому Джессика взяла её с собой.

Мы нашли его 25 февраля 2019 года на тротуаре, он был один и практически замёрз насмерть: лысый, с закрытыми глазами и, к сожалению, без мамы. Позже мы обнаружим, что у него нет почти половины хвоста, поэтому я почти уверена, что виновата хищная птица Джессика Адамс

Фото © Instagram / stevethegraysquirrel

Когда малыш добрался до своего дома, он весил всего 38 граммов. С тех пор жизнь Джессики кардинально изменилась: из мамы двоих малышей она превратилась в "городскую сумасшедшую", которая ходит по магазинам с белкой на плече, чем сильно веселит прохожих. Бельчонок оказался мальчиком, назвали Стивом.

Фото © Instagram / stevethegraysquirrel

Сейчас Стив весит больше 300 граммов и Джессика уже не волнуется о его здоровье. Хоть поначалу она и понятия не имела, что нужно делать с белками, — неудивительно, ведь опыта у неё не было — сейчас она настоящий эксперт, пишет Bored Panda.

Я изо всех сил старалась дать ему всё лучшее. У меня стояли будильники, чтобы кормить его каждые два часа, даже ночью. Я пыталась связаться со службой спасения диких животных, но у них не было свободных мест. Если бы я его им отдала, ветеринар бы просто усыпил Джессика Адамс

Фото © Instagram / stevethegraysquirrel

А питомец пока завоёвывает Интернет. Сейчас на его инстаграм stevethegraysquirrel подписано больше пяти тысяч человек.

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