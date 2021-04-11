Дизайнер вместо модели снял в своём костюме бездомного, внешность которого поразила всех до единого

В начале апреля дизайнер и креативный директор бренда AfolabiLagos Йоми Афолаби вместе с фотографом приехал на съёмку под обычный мост в Айкже, Нигерия. Рядом с железнодорожными путями Йоми заметил спящего бездомного с исключительной внешностью, хотя сквозь пыль и грязь это заметить было сложно.

Кадры из видео © Instagram / yomiafolabi_

Не дожидаясь, пока приедет профессиональная модель, стилист разбудил парня и предложил ему немного попозировать в его одежде. Бездомный согласился, и для стилиста с фотографом это оказалось огромным счастьем. Парень по имени Али будто был рождён для того, чтобы стать моделью: пропорции лица, текстура кожи — стопроцентное попадание.

Фото © Instagram / yomiafolabi_

Работать перед камерой нигерийца тоже учить не пришлось. Без помощи он вставал в самые удачные непринуждённые позы. Результат соответствующий — кадры получились великолепными, а твит с фотографиями новой модели из Нигерии мигом разлетелся по всему миру

Фото © Twitter / afolabi_lagos

Али решил не упускать момент. Узнав, что стихийная съёмка с ним стала популярной, он завёл аккаунт в "Инстаграме" — aliolakunmi. Пока на нём одна публикация и всего несколько сотен подписчиков. Но по комментариям ясно — у парня большое вдохновляющее будущее.

Мир готов для тебя! Пусть всё будет хорошо w***e.doeuvre

И это — только начало. Желаю тебе большого успеха fuccom_cosmetics

Увидел тебя в "Твиттере". Вау! Пусть Бог откроет для тебя все пути i_m.u.m

Авторы