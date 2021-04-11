15 девушек с шикарным чувством юмора, которые не стесняются показать свою неудачную сторону

"Мой парень говорит, что это единственная моя гримаса, которая его действительно пугает"

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"До сегодня я не знала, что могу втянуть голову в себя. Приятно познакомиться"

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"Фотографии сделаны с разницей в несколько часов"

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"Всегда удивляюсь, когда натыкаюсь на это старое хеллоуинское фото..."

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"У плоского лица есть свои преимущества"

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"Доброе утро из Швеции"

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"Заведи себе девушку, которая может и так, и так"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Когда-нибудь мечтали, чтобы вас путали с Черчиллем? Я точно нет"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Строить такие гримасы ещё уметь надо"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Никогда бы не подумала, что мой подбородок может опускаться так низко"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Я люблю тебя"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Какое-то маппет-шоу получилось"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Я на работе и также я, но уже дома вместе с питомцами. Он мочился на меня прямо в тот момент, когда я сделала это фото"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Как я выгляжу с макияжем, ресницами и в парике в сравнении с тем, какие фотки я посылаю своей сестре. Наслаждайтесь"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Что я публикую в своих историях и что — в сториз для близких друзей"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Это — лишь малая часть девушек, которые не против показать "реальных" себя. Ещё больше — в сабреддите handsomeguysuglyfaces.

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