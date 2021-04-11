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Категорий: 18

15 девушек с шикарным чувством юмора, которые не стесняются показать свою неудачную сторону

Каждый раз, фотографируясь, человек непроизвольно пытается напрячь все мышцы лица — так, чтобы получиться на снимке красивее, чем на самом деле. Героини этого материала пошли против системы. Шутницы, наоборот, показывают свои самые неприглядные стороны — получается очень смешно. В подборке ниже — 15 коллажей, над которыми невозможно не смеяться.

11 апреля 2021, 09:00

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Мой парень говорит, что это единственная моя гримаса, которая его действительно пугает"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"До сегодня я не знала, что могу втянуть голову в себя. Приятно познакомиться"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Фотографии сделаны с разницей в несколько часов"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Всегда удивляюсь, когда натыкаюсь на это старое хеллоуинское фото..."

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"У плоского лица есть свои преимущества"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Доброе утро из Швеции"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Заведи себе девушку, которая может и так, и так"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Когда-нибудь мечтали, чтобы вас путали с Черчиллем? Я точно нет"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Строить такие гримасы ещё уметь надо"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Никогда бы не подумала, что мой подбородок может опускаться так низко"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Я люблю тебя"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Какое-то маппет-шоу получилось"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Я на работе и также я, но уже дома вместе с питомцами. Он мочился на меня прямо в тот момент, когда я сделала это фото"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Как я выгляжу с макияжем, ресницами и в парике в сравнении с тем, какие фотки я посылаю своей сестре. Наслаждайтесь"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

"Что я публикую в своих историях и что — в сториз для близких друзей"

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Фото © Reddit / handsomeguysuglyfaces

Это — лишь малая часть девушек, которые не против показать "реальных" себя. Ещё больше — в сабреддите handsomeguysuglyfaces.

Как фотографируют девушки и что за кошмар получается у их парней: 20 примеров, доводящих до слёз

Как фотографируют девушки и что за кошмар получается у их парней: 20 примеров, доводящих до слёз

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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