15 девушек с шикарным чувством юмора, которые не стесняются показать свою неудачную сторону
Каждый раз, фотографируясь, человек непроизвольно пытается напрячь все мышцы лица — так, чтобы получиться на снимке красивее, чем на самом деле. Героини этого материала пошли против системы. Шутницы, наоборот, показывают свои самые неприглядные стороны — получается очень смешно. В подборке ниже — 15 коллажей, над которыми невозможно не смеяться.
"Мой парень говорит, что это единственная моя гримаса, которая его действительно пугает"
"До сегодня я не знала, что могу втянуть голову в себя. Приятно познакомиться"
"Фотографии сделаны с разницей в несколько часов"
"Всегда удивляюсь, когда натыкаюсь на это старое хеллоуинское фото..."
"У плоского лица есть свои преимущества"
"Доброе утро из Швеции"
"Заведи себе девушку, которая может и так, и так"
"Когда-нибудь мечтали, чтобы вас путали с Черчиллем? Я точно нет"
"Строить такие гримасы ещё уметь надо"
"Никогда бы не подумала, что мой подбородок может опускаться так низко"
"Я люблю тебя"
"Какое-то маппет-шоу получилось"
"Я на работе и также я, но уже дома вместе с питомцами. Он мочился на меня прямо в тот момент, когда я сделала это фото"
"Как я выгляжу с макияжем, ресницами и в парике в сравнении с тем, какие фотки я посылаю своей сестре. Наслаждайтесь"
"Что я публикую в своих историях и что — в сториз для близких друзей"
Это — лишь малая часть девушек, которые не против показать "реальных" себя. Ещё больше — в сабреддите handsomeguysuglyfaces.
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