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Девушка убедила сестру-аллергика, что та съела арахисовую пасту, и последующие крики насмешили 14 млн

1 апреля уже прошло, но для блогеров это совсем не значит, что больше нельзя устраивать розыгрыши своим друзьям. Тиктокерша Фатима iconicgreen1 устроила сестре пранк, который та запомнит ещё надолго. Неудивительно, ведь девушка была уверена, что её жизнь висит на волоске.

11 апреля 2021, 08:00

Кадры из видео © TikTok / iconicgreen1

22-летняя Фатима и её сестра Аниса живут в Штатах и ведут довольно успешный тикток-блог iconicgreen1. На них подписано больше 2,5 млн человек. В своих роликах девушки часто устраивают друг другу розыгрыши, записи которых мигом становятся вирусными. Недавно Фатима, зная об аллергии сестры на орехи, решила убедить её в том, что во вкусняшке, которую она ест, есть арахисовая паста. Реакция девушки-аллергика — просто умора.

Её лицо в конце 😭😭

iconicgreen1

Кадры из видео © TikTok / iconicgreen1

Чтобы пранк был более правдоподобным, девушка включила запись видео и добавила маску с толстым лицом. Поэтому когда Аниса посмотрела на экран телефона, она увидела своё раздувшееся лицо. Так как девушка была уверена, что аллергическая реакция уже началась, опухлость её сильно напугала. Неудивительно — так и до анафилактического шока недалеко.

Кадры из видео © TikTok / iconicgreen1

Кадры из видео © TikTok / iconicgreen1

Смешной ролик моментально стал вирусным. Его посмотрело больше 14 млн человек. Судя по комментариям, пользователи соцсети давно ничего смешнее не видели, пишет Daily Mail.

Этот визг в самом конце меня просто убил! 😭😭😭😭

nabela

Я смеялась таааак сильноооо🤣🤣🤣

tenajaxo

Я буквально пересматриваю это видео уже 12-й раз и пока не собираюсь останавливаться😂😂😂😂

jugglingthejenkins

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Телеведущий заразительно зевнул в прямом эфире, не зная, что режиссёр случайно подставил его

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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