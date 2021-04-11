Девушка убедила сестру-аллергика, что та съела арахисовую пасту, и последующие крики насмешили 14 млн

22-летняя Фатима и её сестра Аниса живут в Штатах и ведут довольно успешный тикток-блог iconicgreen1. На них подписано больше 2,5 млн человек. В своих роликах девушки часто устраивают друг другу розыгрыши, записи которых мигом становятся вирусными. Недавно Фатима, зная об аллергии сестры на орехи, решила убедить её в том, что во вкусняшке, которую она ест, есть арахисовая паста. Реакция девушки-аллергика — просто умора.

Её лицо в конце 😭😭 iconicgreen1

Кадры из видео © TikTok / iconicgreen1

Чтобы пранк был более правдоподобным, девушка включила запись видео и добавила маску с толстым лицом. Поэтому когда Аниса посмотрела на экран телефона, она увидела своё раздувшееся лицо. Так как девушка была уверена, что аллергическая реакция уже началась, опухлость её сильно напугала. Неудивительно — так и до анафилактического шока недалеко.

Кадры из видео © TikTok / iconicgreen1

Смешной ролик моментально стал вирусным. Его посмотрело больше 14 млн человек. Судя по комментариям, пользователи соцсети давно ничего смешнее не видели, пишет Daily Mail.

Этот визг в самом конце меня просто убил! 😭😭😭😭 nabela

Я смеялась таааак сильноооо🤣🤣🤣 tenajaxo

Я буквально пересматриваю это видео уже 12-й раз и пока не собираюсь останавливаться😂😂😂😂 jugglingthejenkins

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