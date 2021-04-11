Выживший в авиакатастрофе раскрыл ужасные подробности, чем он питался 72 дня до прибытия спасателей

Уругваец Хосе Луис Инсьярте был одним из тех, кто выжил после крушения. Спустя 49 лет со времени катастрофы он поделился подробностями "чуда в Андах" и тем, каким адом это обернулось для него и других пассажиров, которых спасли только через 72 дня жизни в горах.

Хосе Луис Инсьярте. Кадр из видео © This Morning

В эфире британского шоу This Morning мужчина подтвердил то, о чём писали журналисты ещё в 1972-м: ему с напарниками по несчастью пришлось есть трупы погибших. Воды и еды было критически мало. Кроме того, вскоре после катастрофы по радио они услышали, что поиски самолёта прекратились. Уверенности в будущем это не прибавляло. Поэтому у них просто не было других вариантов для того, чтобы выжить.

Мы устроили собрание и спорили, идти на это или нет. Тогда казалось, что если мы откажемся, то умрём. Все решили поесть. Когда собираешься съесть кусок плоти от тела твоего друга, рука непросто подчиняется. Приходилось приложить немало физических и ментальных усилий на то, чтобы заставить руку подчиняться. Так же сложно было и открыть рот, и положить мясо на язык, и проглотить Хосе Луис Инсьярте

Позже трое из пассажиров отправились на поиски помощи. Один из них вернулся к обломкам самолёта, но двое других — нет. Их подвиг вселял надежду до тех пор, пока за ними не прилетели спасатели.

За редкими днями я был уверен, что выберусь оттуда… Я знал, что они доберутся, что нас смогут спасти, и они сделали это Хосе Луис Инсьярте

Выжившие. Фото © This Morning

И правда — спустя недели скитания по горам пара смельчаков встретила пастуха, который сообщил о них властям. 14 выживших спасли из развалин самолёта, а их история стала вдохновением для фильмов, сериалов и многих книг. Хосе признаётся, что этот опыт остаётся самым травмирующим в его жизни. Впрочем, даже в такой ситуации уругваец нашёл положительные моменты, пишет ladbible.

Я просто живу, а когда у меня возникают проблемы, я думаю об Андах, и вот новые трудности уже кажутся незначительными по сравнению с тем, что я прошёл

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