Про церковь 1888 года забыли даже прихожане, но новые хозяева вдохнули в неё жизнь: фото до и после

Ими стали Джонатон Хармер и Линн Перро из Harper and Co. Компания купила здание в 2018 году за 955 тысяч долларов (62 млн рублей по курсу на момент покупки) и потратила больше двух лет на то, чтобы превратить его в дом мечты. Они справились с этой задачей блестяще

По словам Хармера и Перро, церковь "умоляла" спасти её. Неудивительно — за 130 лет здание заметно обветшало, а за последние десять лет, когда в ней не было мессы, — особенно. Когда пара попала внутрь впервые, там ничего не осталось — просто 333 квадратных метра площади. Им предстояло снова вдохнуть жизнь в это пространство.

Сейчас от церковного аскетизма не осталось и следа. Вместо этого — шикарный интерьер гостиной, три спальных и ванных комнаты. А потолкам позавидуют даже жители "сталинок" — выше 3,3 метра

Фото © Brian Ellis Sales Team

Но владельцы решили, что совсем избавляться от наследия здания было бы глупо: и крест, и арочные окна, и даже старинные светильники — всё отремонтировали и вернули на место. Все скамьи, кроме одной, убрали из помещений и передали местной общине. Оставшуюся также отреставрировали и поставили в прихожую. Теперь каждый гость раздевается на настоящем раритете.

Фото © Brian Ellis Sales Team

Перро и Хармер рассказали Insider, что во время ремонта они сохранили почти все первоначальные конструкции. В доме остались полы из сосны, оригинальная обшивка и некоторые деревянные консоли на потолке

Фото © Brian Ellis Sales Team

Правда, жить в этом доме теперь будет кто-то другой. Компания превратила старую церквушку в шикарный особняк и теперь продаёт его за 1,2 млн долларов (92 млн рублей).

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