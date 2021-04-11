Про церковь 1888 года забыли даже прихожане, но новые хозяева вдохнули в неё жизнь: фото до и после
Церковь Святых Сердец в Онтарио, Канада, построили в 1888 году. Но последнее время постройка просто занимала дорогую землю — службы тут не ведутся уже давно. От чугунного шара её спасли только новые хозяева.
Ими стали Джонатон Хармер и Линн Перро из Harper and Co. Компания купила здание в 2018 году за 955 тысяч долларов (62 млн рублей по курсу на момент покупки) и потратила больше двух лет на то, чтобы превратить его в дом мечты. Они справились с этой задачей блестяще
По словам Хармера и Перро, церковь "умоляла" спасти её. Неудивительно — за 130 лет здание заметно обветшало, а за последние десять лет, когда в ней не было мессы, — особенно. Когда пара попала внутрь впервые, там ничего не осталось — просто 333 квадратных метра площади. Им предстояло снова вдохнуть жизнь в это пространство.
Сейчас от церковного аскетизма не осталось и следа. Вместо этого — шикарный интерьер гостиной, три спальных и ванных комнаты. А потолкам позавидуют даже жители "сталинок" — выше 3,3 метра
Но владельцы решили, что совсем избавляться от наследия здания было бы глупо: и крест, и арочные окна, и даже старинные светильники — всё отремонтировали и вернули на место. Все скамьи, кроме одной, убрали из помещений и передали местной общине. Оставшуюся также отреставрировали и поставили в прихожую. Теперь каждый гость раздевается на настоящем раритете.
Перро и Хармер рассказали Insider, что во время ремонта они сохранили почти все первоначальные конструкции. В доме остались полы из сосны, оригинальная обшивка и некоторые деревянные консоли на потолке
Правда, жить в этом доме теперь будет кто-то другой. Компания превратила старую церквушку в шикарный особняк и теперь продаёт его за 1,2 млн долларов (92 млн рублей).
WOW-news
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