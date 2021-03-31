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Влюблённые позировали на новом диване, не подозревая, что теперь они герои лучшей оптической иллюзии

На снимке кажется, что парень с девушкой будто поменялись телами.

31 марта 2021, 07:30

Фото © Instagram / gnaucky

Пара решила отпраздновать покупку нового дивана, сделав на нём совместное фото. Однако когда они увидели результат, то не могли перестать смеяться. Из-за оптической иллюзии выглядело так, что влюблённые поменялись телами. И если для Келли Гнаук это было не так критично, то Сэм Кэссиди теперь мог похвастать стройными ножками, сообщает The Sun.

Фото © Instagram / gnaucky

Фото © Instagram / gnaucky

Снимок был сделан в их квартире в Гринвиче, Лондон. До этого момента 29-летняя Келли думала, что все оптические иллюзии — это точно выверенные снимки или обыкновенный фотошоп.

Я заказала диван ещё в сентябре, и пришлось ждать более пяти месяцев, чтобы его доставили к нам в квартиру. Поэтому, когда мы его всё-таки получили, это было целое событие и мы сразу же сделали фото на память: я, Сэм и наш новый диван

Келли Гнаук

Фото © Instagram / gnaucky

Фото © Instagram / gnaucky

34-летний Сэм остался в восторге от фото, пошутив, что с такой же вероятностью они могли встретить единорога. Пара решила поделиться смешным кадром в Сети, где пользователи оценили его по достоинству. Кто-то писал, что увиденное взорвало им мозг, а остальные предупредили ребят, что они уже стали настоящими звёздами. О необычной иллюзии написали все крупные СМИ.

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Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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