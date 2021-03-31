Влюблённые позировали на новом диване, не подозревая, что теперь они герои лучшей оптической иллюзии

Пара решила отпраздновать покупку нового дивана, сделав на нём совместное фото. Однако когда они увидели результат, то не могли перестать смеяться. Из-за оптической иллюзии выглядело так, что влюблённые поменялись телами. И если для Келли Гнаук это было не так критично, то Сэм Кэссиди теперь мог похвастать стройными ножками, сообщает The Sun.

Фото © Instagram / gnaucky

Снимок был сделан в их квартире в Гринвиче, Лондон. До этого момента 29-летняя Келли думала, что все оптические иллюзии — это точно выверенные снимки или обыкновенный фотошоп.

Я заказала диван ещё в сентябре, и пришлось ждать более пяти месяцев, чтобы его доставили к нам в квартиру. Поэтому, когда мы его всё-таки получили, это было целое событие и мы сразу же сделали фото на память: я, Сэм и наш новый диван Келли Гнаук

Фото © Instagram / gnaucky

34-летний Сэм остался в восторге от фото, пошутив, что с такой же вероятностью они могли встретить единорога. Пара решила поделиться смешным кадром в Сети, где пользователи оценили его по достоинству. Кто-то писал, что увиденное взорвало им мозг, а остальные предупредили ребят, что они уже стали настоящими звёздами. О необычной иллюзии написали все крупные СМИ.

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