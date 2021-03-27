Внук снял, чем закончилась война бабушки с миксером, но смешное фото заставило всех плакать от горя
Все бабушки хранят фотографии своих внуков десятилетиями. К сожалению, это правило не работает наоборот — у внуков редко найдётся хотя бы парочка снимков своих стариков.
Но это точно не про пользователя "Реддита" Bungalowbeast. Недавно Райан поделился с другими обитателями соцсети любимой фотографией своей бабули. Руби Кордан из Огайо, США, просто обожала яблочные пироги и часто за эту страсть приходилось платить сполна. Даже с почти вековым кулинарным опытом женщина регулярно умудрялась попадать впросак. На снимке — провал бабушки в изучении устройства погружного миксера.
Снимок сделали несколько лет назад. Тогда Руби готовила пирог в подарок родственнице, которая уехала в Долливуд. Десерт получился таким большим, что она каждый день ела его ещё несколько недель. Кстати, сама бабушка тоже не прочь перекусить яблочным пирогом. Настолько, что её семья не могла придумать никакого другого подарка на Рождество.
Руби скончалась в воскресенье, 21 марта. Ей было 94 года. Внук Bungalowbeast, который её сильно любил, пока не может смириться с утратой. В поисках поддержки поделился фотографией бабушки и получил её сполна. Больше 120 тысяч пользователей оценили пост с фото, и многие из них расспрашивали мужчину о старушке. Он с охотой им всё рассказывал. Оказалось, что женщина была не только пекарем, но ещё и художницей, а свою серебряную причёску она называла "волосяным шлемом".
WOW-news
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