10 фото первой азиатской модели, которая покорила даже Sports Illustrated своими пышными формами
Уникальная чарующая красота девушки не осталась незамеченной.
Юми Ну уже более 10 лет работает моделью плюс-сайз, и теперь она дебютирует на страницах популярного журнала Sports Illustrated
Девушка приняла участие в горячей фотосессии, где позировала в бикини, и стала первой азиатской моделью, которая снялась для этого спортивного издания
Цель Юми — показать, что девушки не должны стыдиться себя и своего тела, и поднять проблемный вопрос о разделении общества и расизме
Однако Юми не только модель, но ещё и певица. Она начала писать песни в 12 лет и не отказалась от своего увлечения по сей день
Есть в семье красавицы с пышными формами и другие музыканты: она племянница известного американского диджея японского происхождения Стива Аоки, пишет Page Six
Также в планах девушки — выпустить свою линию одежды больших размеров Blueki
WOW-news
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