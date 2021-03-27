10 фото первой азиатской модели, которая покорила даже Sports Illustrated своими пышными формами

Юми Ну уже более 10 лет работает моделью плюс-сайз, и теперь она дебютирует на страницах популярного журнала Sports Illustrated

Фото © Instagram / _yumi_nu

Девушка приняла участие в горячей фотосессии, где позировала в бикини, и стала первой азиатской моделью, которая снялась для этого спортивного издания

Фото © Instagram / _yumi_nu

Цель Юми — показать, что девушки не должны стыдиться себя и своего тела, и поднять проблемный вопрос о разделении общества и расизме

Фото © Instagram / _yumi_nu

Однако Юми не только модель, но ещё и певица. Она начала писать песни в 12 лет и не отказалась от своего увлечения по сей день

Фото © Instagram / _yumi_nu

Есть в семье красавицы с пышными формами и другие музыканты: она племянница известного американского диджея японского происхождения Стива Аоки, пишет Page Six

Фото © Instagram / _yumi_nu

Также в планах девушки — выпустить свою линию одежды больших размеров Blueki

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