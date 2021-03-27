Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

10 фото первой азиатской модели, которая покорила даже Sports Illustrated своими пышными формами

Уникальная чарующая красота девушки не осталась незамеченной.

27 марта 2021, 13:00

Фото © Instagram / _yumi_nu

Юми Ну уже более 10 лет работает моделью плюс-сайз, и теперь она дебютирует на страницах популярного журнала Sports Illustrated

Фото © Instagram / _yumi_nu

Фото © Instagram / _yumi_nu

Девушка приняла участие в горячей фотосессии, где позировала в бикини, и стала первой азиатской моделью, которая снялась для этого спортивного издания

Фото © Instagram / _yumi_nu

Фото © Instagram / _yumi_nu

Цель Юми — показать, что девушки не должны стыдиться себя и своего тела, и поднять проблемный вопрос о разделении общества и расизме

Фото © Instagram / _yumi_nu

Фото © Instagram / _yumi_nu

Однако Юми не только модель, но ещё и певица. Она начала писать песни в 12 лет и не отказалась от своего увлечения по сей день

Фото © Instagram / _yumi_nu

Фото © Instagram / _yumi_nu

Есть в семье красавицы с пышными формами и другие музыканты: она племянница известного американского диджея японского происхождения Стива Аоки, пишет Page Six

Фото © Instagram / _yumi_nu

Фото © Instagram / _yumi_nu

Также в планах девушки — выпустить свою линию одежды больших размеров Blueki

Гимнастка, которую называли самой красивой в СНГ, стала ещё желаннее благодаря пикантному фото

Гимнастка, которую называли самой красивой в СНГ, стала ещё желаннее благодаря пикантному фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Как королева красоты Новодвинска до последнего верила в любовь, пока её не обезглавил сожитель

вчера в 11:37

Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое

сегодня в 11:00

Парень с редким заболеванием снимает жуткие видео, показывая, что он вытворяет без ключиц

сегодня в 12:00

Американец Чен выиграл ЧМ по фигурному катанию, Коляда — пятый

сегодня в 13:56

Заразившаяся коронавирусом женщина умерла на карантине в аэропорту Токио

сегодня в 13:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1