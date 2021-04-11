"Полезут к нам — получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины

Парламентарии напомнили, что на своей территории РФ может производить любые действия, ни с кем их не согласовывая.

В Совфеде выразили возмущение из-за заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который пригрозил Москве расплатой за "наращивание военной мощи" на границе с Украиной. Сенатор Сергей Цеков назвал высказывание американского дипломата лицемерным.

Он напомнил, что на своей территории РФ может производить любые действия, ни с кем их не согласовывая. Сенатор подчеркнул, что Россия никому не угрожает, напротив, это США проводят различные учения далеко за пределами своих границ.

"Именно потому, что они это делают, мы вынуждены держать наши вооружённые силы на высоком уровне боеготовности. Эти заявления Блинкена выглядят лицемерно. Как раз наибольшей угрозой и для мирового сообщества, и для Украины конкретно являются США", — сказал Цеков в интервью RT.

Депутат Госдумы Константин Затулин уверен, что именно Вашингтон наращивает напряжённость в связи с Украиной, по крайней мере, такая заинтересованность есть у администрации нынешнего президента Джо Байдена.

По мнению парламентария, сейчас Незалежная превратилась из субъекта в объект политики, ею "вертят как хотят", а Киев думает о том, как услужить США, а не о себе. Депутат отметил изменившуюся политику президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, сейчас перед главой государства стоит выбор между "трусостью и желанием попытать счастья".

"Мне кажется, что, во-первых, всё всколыхнул приход администрации давнего друга Байдена, во-вторых, опыт войны в Нагорном Карабахе", — предположил Затулин в беседе с РИА "Новости".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что разговаривать с Западом объективно не имеет смысла. По его словам, Россия уже заплатила "большую цену", поверив ему в 1990-х годах, за что рассчитывается до сих пор.

Он подчеркнул, что РФ не живёт по указке западных стран и будет перемещать войска по своей территории столько, сколько считает нужным.

"Будет необходимость — заступимся за Донбасс, полезут к нам — получат по зубам. Вот основные правила, которые понимает Запад", — заключил парламентарий.