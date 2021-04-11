Политолог назвал два сценария для Украины в случае войны в Донбассе
По оценке эксперта, в любом из них Незалежной грозит неминуемое поражение.
Фото © Pixabay
Есть только два пути развития событий в случае возобновления вооружённого конфликта на востоке Украины. О возможных сценариях рассказал польский политолог Мацей Вишневский.
"Вооружённый конфликт на Украине, даже локальный, приведёт либо к её распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией", — сказал он в эфире НТВ.
При этом Вишневский уверен в поражении Украины в полномасштабной войне.
Напомним, в Донбассе участились обстрелы украинскими военными населённых пунктов ДНР и ЛНР. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. Самопровозглашённые республики уверены, что Киев готовится к атаке, так как стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.
Выбор редакции
Вслед за Кравчуком Ляшко похвастался "начищенным стволом" на случай войны
Кудрявцева отчитала современную молодёжь после конфликта Долиной и тиктокерши Вали Карнавал
"Полезут к нам – получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины
В Москве автомобиль каршеринга лоб в лоб столкнулся с иномаркой — видео
Настю Ивлееву на "ламборгини" вновь оштрафовали сотрудники ГИБДД
Комментариев: 0