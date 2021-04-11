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Политолог назвал два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

По оценке эксперта, в любом из них Незалежной грозит неминуемое поражение.

11 апреля 2021, 20:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Есть только два пути развития событий в случае возобновления вооружённого конфликта на востоке Украины. О возможных сценариях рассказал польский политолог Мацей Вишневский.

"Вооружённый конфликт на Украине, даже локальный, приведёт либо к её распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией", — сказал он в эфире НТВ.

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При этом Вишневский уверен в поражении Украины в полномасштабной войне.

Напомним, в Донбассе участились обстрелы украинскими военными населённых пунктов ДНР и ЛНР. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. Самопровозглашённые республики уверены, что Киев готовится к атаке, так как стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.

Авторы
Юлия Коновалова

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