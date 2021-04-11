Лавров высказался о сроках возобновления полётов из России в Египет
Специалисты по авиабезопасности из РФ уже провели проверку обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта. По мнению министра, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма.
"За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полёты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", — пояснил он в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".
Министр подчеркнул наличие интереса у России в сотрудничестве с Египтом в сфере туризма. По мнению Лаврова, эти курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Что же касается самого Египта, приток иностранцев в страну является важным источником пополнения её бюджета.
В рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения российские эксперты находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Из-за перерыва в связи с пандемией коронавируса это первая проверка с января 2020 года.
Ранее Лайф писал о том, что Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на месяц.
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