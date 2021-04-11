"Выпали маски, поддувало с двери": Вернувшийся в Сочи самолёт больше часа кружил над морем — видео
Пилоты сбрасывали топливо, чтобы приземлиться в воздушной гавани.
Вернувшийся в Сочи самолёт больше часа кружил над морем. Видео © Mash
Самолёт авиакомпании Azur Air рейсом Сочи — Санкт-Петербург, который был вынужден вернуться обратно из-за разгерметизации, больше часа кружил над Чёрным морем. Видео с борта, где находилось 190 пассажиров, опубликовал Mash.
На кадрах видно, что в салоне выпали кислородные маски, атмосфера нервная, командир корабля и бортпроводники были вынуждены успокаивать пассажиров.
"Самолёт разгерметизировался, поэтому мы не можем набрать заданную высоту. Придётся нам один час вырабатывать топливо. Самолёт полностью управляем, под контролем, для вас ничего опасного нет", — объявили по громкой связи.
Спустя указанное время лайнер благополучно приземлился в аэропорту Сочи, откуда вылетел ранее. Пассажиры в порядке, они отделались лёгким испугом.
"Автоматика сработала, выпали маски, поддувало с двери. Кружили, пока горючее не кончится, нервничали. Но всё в порядке в целом", — рассказал очевидец паблику "ЧП Сочи" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время приземления.
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