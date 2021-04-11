"Это стало бы концом ЕС": В Германии задумались о выходе из Евросоюза
Депутаты выступили с призывом создать новое европейское экономическое сообщество, но их поддержали не все.
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В Дрездене в рамках съезда партии "Альтернатива для Германии" более 550 членов партии проголосовали за выход Германии из состава ЕС, сообщает DPA.
"По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы", — говорится в решении съезда.
При этом, как сообщается, сопредседатель "Альтернативы" Йорг Мойтен высказался против выхода Германии. А депутат бундестага от Свободной демократической партии Александр Ламбсдорфф назвал действия "Альтернативы" "тупым национализмом" и предупредил, что Dexit "стал бы концом ЕС и внутреннего рынка".
Ранее Лайф писал о том, что в Европарламенте одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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