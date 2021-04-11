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Прокуратура Нидерландов не захотела объяснить утечку разговоров обвиняемого по делу MH17

Из попавших в руки журналистов бесед следует, что фигурант дела несколько часов не знал о том, что произошла авиакатастрофа.

11 апреля 2021, 21:35
<p>Фото © Pierre Crom / Getty Images</p>

Фото © Pierre Crom / Getty Images

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку разговоров Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе.

"У нас нет комментариев", — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства на просьбу прокомментировать утечку.

Нидерландские журналисты опубликовали разговоры обвиняемого по делу MH17 в день крушения

Нидерландские журналисты опубликовали разговоры обвиняемого по делу MH17 в день крушения

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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