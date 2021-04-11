Прокуратура Нидерландов не захотела объяснить утечку разговоров обвиняемого по делу MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку разговоров Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.