Прокуратура Нидерландов не захотела объяснить утечку разговоров обвиняемого по делу MH17
Из попавших в руки журналистов бесед следует, что фигурант дела несколько часов не знал о том, что произошла авиакатастрофа.
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Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку разговоров Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе.
"У нас нет комментариев", — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства на просьбу прокомментировать утечку.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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