Принц Гарри прилетел в Британию на похороны дедушки без Меган Маркл

Принц Гарри прилетел в Великобританию из США, чтобы проститься с дедушкой, без супруги Меган Маркл. По данным The Sun, он вылетел рейсом British Airways из Лос-Анджелеса.

Воздушное судно прибыло в лондонский аэропорт Хитроу в 13:15 (15:15 мск). Его встретила охрана и, по некоторым данным, отвезла в Кенсингтонский дворец. Издание узнало, что Гарри будет жить в коттедже Ноттингем. Принц вернулся в Великобританию впервые после отречения от королевского титула. При этом отмечается, что Меган Маркл хотела прилететь на похороны принца Филиппа, но ей запретили перелёты из-за беременности.