Принц Гарри прилетел в Британию на похороны дедушки без Меган Маркл
Он вернулся в Лондон впервые после отречения от королевского титула.
Принц Гарри. Фото © EPA / VICKIE FLORES
Принц Гарри прилетел в Великобританию из США, чтобы проститься с дедушкой, без супруги Меган Маркл. По данным The Sun, он вылетел рейсом British Airways из Лос-Анджелеса.
Воздушное судно прибыло в лондонский аэропорт Хитроу в 13:15 (15:15 мск). Его встретила охрана и, по некоторым данным, отвезла в Кенсингтонский дворец. Издание узнало, что Гарри будет жить в коттедже Ноттингем. Принц вернулся в Великобританию впервые после отречения от королевского титула. При этом отмечается, что Меган Маркл хотела прилететь на похороны принца Филиппа, но ей запретили перелёты из-за беременности.
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Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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