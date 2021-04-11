Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Принц Гарри прилетел в Британию на похороны дедушки без Меган Маркл

Он вернулся в Лондон впервые после отречения от королевского титула.

11 апреля 2021, 22:10
<p>Принц Гарри. Фото © EPA / VICKIE FLORES</p>

Принц Гарри. Фото © EPA / VICKIE FLORES

Принц Гарри прилетел в Великобританию из США, чтобы проститься с дедушкой, без супруги Меган Маркл. По данным The Sun, он вылетел рейсом British Airways из Лос-Анджелеса.

Воздушное судно прибыло в лондонский аэропорт Хитроу в 13:15 (15:15 мск). Его встретила охрана и, по некоторым данным, отвезла в Кенсингтонский дворец. Издание узнало, что Гарри будет жить в коттедже Ноттингем. Принц вернулся в Великобританию впервые после отречения от королевского титула. При этом отмечается, что Меган Маркл хотела прилететь на похороны принца Филиппа, но ей запретили перелёты из-за беременности.

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

9 апреля, 18:11

В Лондоне установят памятник принцу Филиппу

сегодня в 15:45

"Это стало бы концом ЕС": В Германии задумались о выходе из Евросоюза

сегодня в 21:40

В Ленобласти завели дело на двух парней, которые облили стеклоочистителем и подожгли друга-подростка

сегодня в 21:49

Появились новые схемы обмана при продаже квартир: на чём теряют деньги продавцы и покупатели

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1