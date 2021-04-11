"Обалдеть!" Жюри "Маски" шокировал певец в костюме Белого Орла, которого не смог угадать никто

В девятом выпуске второго сезона шоу "Маска" на телеканале НТВ жюри удивил певец, скрывавшийся под маской Белого Орла. Его личность не смог угадать никто, а имя даже не прозвучало в списке предположений.

Регина Тодоренко перечислила все предположения, которые звучали по поводу этого участника: Верник, Джигурда, Тарзан, Гоша Куценко, Бурунов, Оскар Кучера, Камиль Ларин и Николай Трубач и даже Дмитрий Харатьян.

В итоге жюри решило, что ему пора показать своё лицо. Белым Орлом оказался Марк Тишман, его имя не назвали ни разу. Филипп Киркоров в шоке рухнул в своё кресло со словами "Не может быть!", Тодоренко повторяла "Обалдеть!", а Валерия долго не могла оторвать от глаз бинокль и в итоге заключила, что артист замаскировался гениально.

"Я старался в общении с жюри максимально далеко уйти от своей индивидуальности, что сработало, и ни разу версия "марктишман" не прозвучала. Ни разу за девять программ. Я ушёл неразгаданным членами жюри. Я ходил на полусогнутых ногах, отжимался на сцене, дёргался во время общения", — прокомментировал Тишман в своём инстаграме.

Все члены жюри отметили его невероятное перевоплощение. Кроме того, зрительским голосованием в проекте было решено оставить участника под маской Носорога, а судьи сделали выбор в пользу Неваляшки.

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