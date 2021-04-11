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Лавров заявил, что Россия выступает против гонки вооружений в космосе

По словам министра иностранных дел, к инициативе по принятию такого политического обязательства присоединилось уже три десятка государств.

11 апреля 2021, 22:59
<p>Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4677728" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с обращением в честь 60-летнего юбилея полёта Юрия Гагарина. Он подчеркнул, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений международного сотрудничества.

По словам министра иностранных дел, Россия, будучи лидером в освоении космоса, оказала содействие целому ряду государств по запуску космонавтов на орбиту. Москва проводит последовательную линию в комитете ООН по космосу на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство.

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"Поехали!" Он был первым

"Только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества. Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой", — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ предложил взять за основу российско-китайский проект договора, внесённый на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году. Он подчеркнул, что к международной инициативе по принятию странами политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе присоединилось уже три десятка государств.

Лавров призвал мировое сообщество стабилизировать ситуацию, пока такой многосторонний документ будет находиться в разработке.

Ранее в NASA напомнили о важности полёта Гагарина.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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