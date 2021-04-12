Операций не было: Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения на 115 кг

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего самостоятельного экстремального похудения. За год ему удалось сбросить 115 килограммов.

По словам музыкального деятеля, у него никогда не было хирургических вмешательств, он очень удивлён тем, что ему их приписывают. А поводом к тому, чтобы сбросить вес, стало недовольство своим отражением в зеркале и проблемы со здоровьем.

"Если я внутри решил, что это всё, — значит, это всё. Просто хочется видеть себя не таким уродливым, как это было", — подчеркнул Фадеев в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

По словам продюсера, в похудении ему помогла сила воли, он также бросил курить. Избавлению от лишнего веса способствовали душ Шарко, массаж, пробежки и скандинавская ходьба. Фадеев добавил, что в прошлом он профессиональный спортсмен, плавает по пять километров и обязательно делает сотню приседаний ежедневно.

Кроме того, похудению способствовало отсутствие стрессов. В будущем продюсер планирует потерять ещё 20 килограммов. Перемены не отразились на его гардеробе и стиле одежды: деятель культуры продолжает носить всё те же простые длинные футболки.

Ранее Фадеев потребовал извинений от диетолога, который резко прокомментировал его метод похудения.

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