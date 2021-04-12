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Операций не было: Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения на 115 кг

По словам музыканта, этому способствовала сила воли, отсутствие стрессов, а побудили его к переменам проблемы со здоровьем.

12 апреля 2021, 01:43
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CMxRgn8lQ-_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> fadeevmaxim</a></p>

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего самостоятельного экстремального похудения. За год ему удалось сбросить 115 килограммов.

По словам музыкального деятеля, у него никогда не было хирургических вмешательств, он очень удивлён тем, что ему их приписывают. А поводом к тому, чтобы сбросить вес, стало недовольство своим отражением в зеркале и проблемы со здоровьем.

"Если я внутри решил, что это всё, — значит, это всё. Просто хочется видеть себя не таким уродливым, как это было", — подчеркнул Фадеев в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

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По словам продюсера, в похудении ему помогла сила воли, он также бросил курить. Избавлению от лишнего веса способствовали душ Шарко, массаж, пробежки и скандинавская ходьба. Фадеев добавил, что в прошлом он профессиональный спортсмен, плавает по пять километров и обязательно делает сотню приседаний ежедневно.

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Кроме того, похудению способствовало отсутствие стрессов. В будущем продюсер планирует потерять ещё 20 килограммов. Перемены не отразились на его гардеробе и стиле одежды: деятель культуры продолжает носить всё те же простые длинные футболки.

Ранее Фадеев потребовал извинений от диетолога, который резко прокомментировал его метод похудения.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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