Космонавт из отряда Гагарина назвал вероятную версию его гибели
Советский лётчик-космонавт погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полёта во Владимирской области, но расследование причин трагедии продолжается до сих пор.
Юрий Гагарин. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Последний из ныне живущих членов первого отряда космонавтов, Борис Волынов, предположил, что наиболее вероятной причиной гибели Юрия Гагарина в марте 1968-го могло стать столкновение его самолёта с метеозондом.
"Версий много, какая из них истинная — не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолёт столкнётся с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется", — сказал Волынов в беседе с РИА "Новости".
Космонавт объяснил, что сам метеозонд при полёте на большой скорости разглядеть заранее нельзя. Волынов также сообщил, что входит в комиссию по расследованию причин гибели Гагарина.
Ранее дочь Гагарина рассказала о дружбе отца с лидером Кубы Фиделем Кастро. По словам Елены Юрьевны, отец и знаменитый революционер быстро нашли общий язык.
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