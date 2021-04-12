Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россияне стали массово аннулировать путёвки в Турцию

Эта ситуация может спровоцировать рост цен на авиаперелёты в страну минимум на 20%.

12 апреля 2021, 01:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Туры в турецкий курортный город Анталья перестали пользоваться популярностью среди россиян, виной всему ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Число аннулированных путёвок в эту страну подскочило в десятки раз, сообщают "Известия" со ссылкой на туроператоров.

В Турции из-за нового скачка заболеваемости ковидом введены очередные ограничения. В частности, закрыты спа-центры, прогреваемые бассейны и подъёмники на горнолыжных курортах. Необходимость сдачи тестов на коронавирус также влияет на число въезжающих.

Пострадают обе стороны: эксперт оценил ущерб от возможного закрытия авиасообщения с Турцией

Пострадают обе стороны: эксперт оценил ущерб от возможного закрытия авиасообщения с Турцией

Между тем экскурсионные программы в Стамбул, а также Каппадокию и Измир всё ещё остаются открытыми. Причина сохранения спроса на эти программы — низкие цены. Однако их популярность тоже сократилась.

По данным экспертов, к маю Турция недосчитается около 20 тысяч российских туристов еженедельно. Эта ситуация может простимулировать подорожание авиаперелётов в Турцию минимум на 20% ко второй половине мая, так как спрос превысит предложение.

Ранее Лайф писал о том, что в Турции отреагировали на сообщения об особых требованиях к ПЦР-тестам туристов.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названы города, куда россияне отправятся на майские праздники

вчера в 04:27

"Кто-то ожидал другого?" Политолог объяснил, почему Эрдоган не хочет признавать Крым российским

вчера в 14:22

Врачи перечислили девять симптомов одного из самых распространённых видов рака

сегодня в 00:14

Пять католических священников и две монахини были похищены на Гаити

сегодня в 01:10

Стало известно о душераздирающей просьбе умирающего принца Филиппа Чарльзу

сегодня в 00:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1