Россияне стали массово аннулировать путёвки в Турцию

Туры в турецкий курортный город Анталья перестали пользоваться популярностью среди россиян, виной всему ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Число аннулированных путёвок в эту страну подскочило в десятки раз, сообщают "Известия" со ссылкой на туроператоров.

В Турции из-за нового скачка заболеваемости ковидом введены очередные ограничения. В частности, закрыты спа-центры, прогреваемые бассейны и подъёмники на горнолыжных курортах. Необходимость сдачи тестов на коронавирус также влияет на число въезжающих.

Между тем экскурсионные программы в Стамбул, а также Каппадокию и Измир всё ещё остаются открытыми. Причина сохранения спроса на эти программы — низкие цены. Однако их популярность тоже сократилась.

По данным экспертов, к маю Турция недосчитается около 20 тысяч российских туристов еженедельно. Эта ситуация может простимулировать подорожание авиаперелётов в Турцию минимум на 20% ко второй половине мая, так как спрос превысит предложение.

Ранее Лайф писал о том, что в Турции отреагировали на сообщения об особых требованиях к ПЦР-тестам туристов.

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