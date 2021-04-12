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В Москве арестовали ещё двух налоговых инспекторов по обвинению в крупной взятке

В ходе допроса тот, кто передавал им деньги, признался в содеянном, а один из фигурантов решил сотрудничать со следствием.

12 апреля 2021, 00:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Московский суд арестовал на два месяца бывшего государственного налогового инспектора ИФНС России № 15 Владимира Купцова и его коллегу, старшего налогового инспектора ИФНС № 26 Михаила Александрова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе допроса бизнесмен из Петербурга Даниил Мартинсон признался в том, что передавал столичным инспекторам значительные суммы взяток на протяжении долгого времени. Подозреваемый заключил со следствием досудебное соглашение, которое предполагает активное содействие в раскрытии преступления.

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Также один из задержанных выразил намерение сотрудничать со следствием. Купцову и Александрову избрана мера пресечения до конца мая, они будут содержаться в СИЗО.

В начале апреля Хамовнический суд Москвы арестовал главного инспектора отдела ИФНС России № 10 Мурата Мурадова по обвинению в крупной взятке. Фигурантом по этому делу также проходит бизнесмен Мартинсон.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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