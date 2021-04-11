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Рогозин поздравил россиян с Днём космонавтики и анонсировал "важные изменения" в отрасли

Россию ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований.

11 апреля 2021, 23:55

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Запись выступления размещена на сайте ведомства.

"Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли", — сказал Рогозин.

По его словам, Россию ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований. Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что с Москвой "хотят дружить и работать многие". Он заявил о вере в российский космос и способности отрасли решить все задачи, которые поставил перед ней президент РФ и народ.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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