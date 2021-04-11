Всего один человек вышел на митинг в поддержку белых в Нью-Йорке

В США прошла акция "Марш в защиту белых жизней" — в противовес движению Black Lives Matter. Организаторы White Lives Matter на протяжении последних двух недель распространяли призывы в соцсетях, а соответствующая группа в "Телеграме" набрала около двух с половиной тысяч участников.

Тем не менее в Нью-Йорке к месту сбора у небоскрёба "Башня Трампа" вышел всего один мужчина в маске. Ему противостояло около 20 активистов Black Lives Matter и антифашистских организаций.

Участник митинга отказался назвать своё имя и заявил, что у него есть немало сторонников, однако к нему никто не присоединился. Демонстрант утверждал, что хочет привлечь внимание к статистике, которая гласит, что белые куда больше страдают от преступлений темнокожих, чем наоборот.

"Эти защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами. Мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка", — заявил один из представителей Black Lives Matter.

Only a small counter protest is present at NYC White Lives Matter rally that was ment to be held outside Trump Tower at 1pm today pic.twitter.com/AiA4TchsXY — @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) April 11, 2021

Возле места проведения акции для безопасности были выставлены металлические ограждения, у которых дежурили полицейские. Противостояние прошло без инцидентов.

В Северной Каролине небольшая толпа протестующих против расизма собралась в парке, где планировался марш "Жизнь белых имеет значение". Они прошли по центру города за большой белой табличкой, на которой было написано: "Мы принимаем ваш удар", — сообщает телеканал NBC.

Полиция в центре города Альбукерке, штат Нью-Мексико, окружила одинокого протестующего, чтобы отделить его от большой толпы контрпротестующих. Трое протестующих собрались вокруг плаката с надписью White Lives Matter у здания мэрии в Форт-Уэрте, штат Техас, где линия полиции отделила их от пары десятков представителей BLM.

Наиболее активные действия развернулись в Хантингтон-Бич в Южной Калифорнии. Там в назначенное время начала марша в поддержку белых собрались сотни сторонников Black Lives Matter. Стороны вступили в словесную перепалку, выкрикивали оскорбления, а затем началась потасовка. Как минимум три человека были задержаны.

Ранее стало известно, что движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира.

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