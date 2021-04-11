СМИ: Microsoft решила купить причастную к созданию Siri компанию

Microsoft приближается к сделке по приобретению компании Nuance Communications, первопроходца в области распознавания голоса, её сумма составит около 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сделка станет вторым по величине приобретением IT-гиганта на сегодняшний день. О ней может быть объявлено на этой неделе, поскольку обе стороны приближаются к окончательному решению по данному вопросы. Шансы на то, что покупка сорвётся, пока невелики. Приобретение Nuance даёт Microsoft возможность продавать продукцию большому количеству новых клиентов в таких отраслях, как здравоохранение, финансовые услуги и телекоммуникации.

Компания Nuance, базирующаяся в Берлингтоне, штат Массачусетс, была одним из первых разработчиков искусственного интеллекта для распознавания речи. Эта технология использовалась для создания виртуального помощника Apple Siri.

Ранее стало известно, что Microsoft добавит в библиотеку Xbox 19 игры Bethesda. В их число входят различные части Fallout, Doom, Wolfenstein.

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